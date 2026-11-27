Pe scurt:
Consultațiile din ambulatoriu se reiau pe 2 decembrie. Spitalul Județean Sibiu a anunțat ce servicii medicale rămân disponibile în cele două zile libere legale.
Policlinica Spitalului Județean Sibiu va fi închisă luni, 30 noiembrie 2026, și pe 1 decembrie 2026, a anunțat Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Cele două sărbători, Sfântul Apostol Andrei și Ziua Națională a României, sunt zile libere legale.
Ambulatoriul de Specialitate își va relua activitatea cu publicul pe 2 decembrie 2026, conform programului normal.
În secțiile spitalului, asistența medicală este asigurată în permanență prin liniile de gardă, inclusiv în cele două zile de sărbătoare.
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) va funcționa non-stop, 24 de ore din 24, pentru preluarea și tratarea urgențelor medico-chirurgicale.
Vezi și programul special Tursib de 30 noiembrie și 1 decembrie.
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