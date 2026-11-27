O femeie de 20 de ani din Pelișor a plecat de acasă duminică noaptea și nu a mai revenit. Polițiștii cer ajutorul oamenilor pentru a o găsi.
„Polițiștii sibieni caută o femeie, în vârstă de 20 de ani, care, în data de 22 noiembrie, în timpul nopții, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Pelișor într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit”, a transmis IPJ Sibiu.
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bârghiș au fost sesizați vineri, 27 noiembrie, de concubinul femeii.
Femeia are aproximativ 1,70 metri înălțime, cântărește 60 de kilograme, are o constituție atletică, părul lung, brunet, cu șuvițe blonde, ochii căprui și tenul brun.
Îmbrăcămintea purtată la plecare nu este cunoscută și nu au fost comunicate semne particulare.
Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
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