Primăria Municipiului Sibiu a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru actualizarea Ghidului Solicitantului aferent Agendei Culturale. Documentul aduce modificări substanțiale în modul de evaluare, aprobare și decontare a proiectelor culturale nonprofit, printre cele mai importante noutăți numărându-se introducerea finanțărilor multianuale, eliminarea atribuirii directe pentru programele prioritare și dublarea plafonului pentru cheltuielile de masă.

Cei interesați pot transmite propuneri și sugestii pe marginea acestui proiect până la data de 14 decembrie 2026.

Finanțări multianuale pe maximum doi ani și eliminarea programelor prioritare

Cea mai importantă schimbare vizează introducerea acordurilor-cadru de finanțare multianuală, încheiate pentru o perioadă de cel mult doi ani. Acestea vor putea fi accesate atât pentru proiectele a căror implementare se întinde continuu pe parcursul a doi ani bugetari consecutivi, cât și pentru ediții anuale succesive ale aceluiași eveniment. Finanțarea se aprobă pentru întreaga perioadă, însă alocarea sumelor se va face anual, prin contracte subsecvente.

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În paralel, din ghid dispar complet prevederile referitoare la „programele prioritare de finanțare”, autoritatea locală motivând că, începând cu anul 2026, atribuirea directă a fost înlocuită la nivel național cu scheme de ajutor de minimis și apeluri competitive de proiecte.

„Începând cu anul 2026, modalitatea de atribuire a acestor finanțări a suferit modificări importante: atribuirea directă practicată în trecut pentru proiectele prioritare a fost înlocuită cu acordarea de finanțări nerambursabile prin scheme de ajutor de minimis / apeluri de proiecte”, se arată în motivarea din documentul supus dezbaterii publice.

Punctaj nou pentru accesibilitate și reguli mai stricte la depunere

Modificări apar și în grila de evaluare a proiectelor, unde criteriul privind relevanța față de strategia culturală a orașului scade de la 20 la 17 puncte, diferența de 3 puncte fiind alocată unui criteriu nou: accesibilitatea. Evaluatorii vor puncta măsurile de adaptare pentru persoanele cu dizabilități, precum accesul fizic, subtitrarea, supratitrarea sau interpretarea mimico-gestuală, dar și politicile de preț, gratuitățile sau biletele sociale destinate publicului cu venituri reduse.

„Beneficiarul va acorda înlesniri ale accesului la proiect pentru pensionari, elevi, studenți și persoane cu dizabilități, conform legii și va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea accesului efectiv, în condiții de egalitate și nediscriminare, al acestora, la evenimentele culturale finanțate”, prevede noul ghid.

Totodată, operatorii culturali vor avea la dispoziție primele 30 de zile de la aprobarea listei proiectelor în Consiliul Local pentru a solicita modificarea activităților sau a bugetului, în baza unui memoriu justificativ care va fi analizat de comisia de selecție înainte de semnarea contractului.

La depunerea dosarelor, declarația pe propria răspundere privind lipsa datoriilor la buget este înlocuită cu certificate de atestare fiscală valabile, eliberate de ANAF și de direcțiile fiscale locale. Solicitanții vor fi obligați să menționeze în cererea de finanțare inclusiv sursele complementare de finanțare, iar orice neconcordanță gravă între varianta semnată electronic a cererii și cea depusă în format editabil va putea duce la respingerea proiectului ca neconform. De asemenea, în comisia de evaluare vor putea intra și specialiști cu minimum doi ani experiență în managementul sau evaluarea proiectelor culturale, față de pragul unic de trei ani prevăzut anterior.

Plafon dublat pentru masă și buget consolidat la decontul final

Pe partea de buget și decontare, limita maximă pentru cheltuielile de masă ale participanților, invitaților și echipei de implementare se dublează, crescând de la 40 de lei la 80 de lei pe persoană pe zi, cu menținerea plafonului cumulat de maximum 20% din valoarea finanțării. „Persoanele cu domiciliul în Sibiu nu pot beneficia de cheltuieli de masă, nici din finanțarea alocată și nici din contribuția proprie. Cheltuielile privind mesele oficiale sunt neeligibile”, se precizează în document.

Pentru a verifica respectarea caracterului nonprofit al evenimentelor, beneficiarii vor fi obligați să depună la decontul final un buget consolidat actualizat, care să includă toate veniturile și cheltuielile totale ale proiectului, inclusiv cele acoperite din sponsorizări, fonduri de la Consiliul Județean, AFCN sau ministere, iar extrasele de cont și registrul de casă vor fi prezentate integral, fără anonimizarea datelor. „Acest document este necesar în vederea verificării situației financiare a proiectului în ansamblul său și a respectării prevederilor art. 3 alin. (4) și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, sub aspectul faptului că proiectul finanțat nu generează profit”, explică inițiatorii proiectului.

Nedeclararea cu rea-credință a altor surse publice de finanțare sau decontarea aceleiași cheltuieli din două surse diferite va atrage rezilierea de drept a contractului și recuperarea banilor, în timp ce penalitățile de întârziere pentru sumele din tranșele intermediare necheltuite sau justificate necorespunzător scad de la 1% pe zi la 0,03% pe zi.

Cum se pot trimite propuneri

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei Sibiu sau la Centrul de Informații pentru Cetățeni, iar recomandările pot fi trimise până pe 14 decembrie 2026 pe adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau depuse fizic la sediul instituției din strada Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8. Proiectul complet poate fi consultat AICI.

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