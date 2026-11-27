Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu informează că zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2026 au fost declarate zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, potrivit art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

Potrivit anunțului Primăriei Sibiu, activitatea serviciului se va desfășura după următorul program:

sâmbătă, 28 noiembrie 2026: Ghișeul Decese din cadrul Serviciului Stare Civilă, între orele 09:00 și 13:00;

luni, 30 noiembrie 2026: Ghișeul Decese, între orele 09:00 și 13:00; Serviciul Evidența Persoanelor – închis;

marți, 1 decembrie 2026: Ghișeul Decese – închis; Serviciul Evidența Persoanelor – închis.

Tot în minivacanța de 1 Decembrie, autobuzele Tursib circulă după program de duminică, iar agențiile companiei sunt închise.

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