Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,41% la sfârșitul lunii octombrie 2026, în creștere cu 0,19 puncte procentuale față de luna anterioară, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Numărul total al șomerilor a ajuns la 271.763 de persoane, cu 15.283 mai multe decât la finalul lunii precedente.

Datele au fost publicate vineri, 27 noiembrie 2026. Față de octombrie 2025, rata șomajului înregistrat este cu 0,20 puncte procentuale mai mare. ANOFM precizează că ratele din perioada ianuarie–septembrie 2026 au fost recalculate pe baza populației active civile de la 1 ianuarie 2026.

Cei mai mulți șomeri sunt din mediul rural și nu primesc indemnizație

Din totalul celor 271.763 de persoane înregistrate la 31 octombrie 2026, 62.222 erau șomeri indemnizați, iar 209.541 erau neindemnizați. Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 656 de persoane, iar cel al șomerilor neindemnizați a crescut cu 14.627. Ponderea șomerilor neindemnizați a ajuns la 77,10%.

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Pe medii de rezidență, 196.467 de șomeri proveneau din mediul rural și 75.296 din mediul urban. La aceeași dată, în evidențe figurau 132.638 de femei și 139.125 de bărbați. Rata șomajului feminin a fost de 3,69%, iar cea masculină de 3,18%.

În județul Sibiu, rata șomajului a fost de 3,18%

Potrivit datelor ANOFM, în județul Sibiu erau înregistrați, la 31 octombrie 2026, 6.105 șomeri, iar rata șomajului înregistrat era de 3,18%, sub media națională. Dintre aceștia, 4.239 proveneau din mediul rural și 1.866 din mediul urban. 1.075 de persoane beneficiau de indemnizație de șomaj, iar 5.030 erau șomeri neindemnizați. Numărul femeilor aflate în evidențe era de 2.904.

Persoanele de peste 55 de ani rămân cea mai numeroasă grupă

Cei mai mulți șomeri aveau peste 55 de ani (67.973), urmați de persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani (63.073) și de cele între 50 și 55 de ani (48.127). În grupa 30–39 de ani erau înregistrați 44.352 de șomeri, iar în rândul tinerilor sub 25 de ani, 32.324. Cei mai puțini se aflau în categoria 25–29 de ani, cu 15.914 persoane.

Și în luna septembrie persoanele de peste 55 de ani formau cea mai numeroasă grupă de vârstă din evidențele ANOFM.

În ceea ce privește nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar reprezintă 29,24% din total, iar cei cu studii gimnaziale 32,69%. Cumulate, persoanele cu cel mult studii gimnaziale depășesc 60% dintre șomerii înregistrați. Absolvenții de studii universitare reprezintă 5,29%.

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