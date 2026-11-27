Sibiul se pregătește pentru un Revelion inspirat de celebrul cabaret parizian Moulin Rouge. Pe 31 decembrie, Redal Expo se va transforma într-un spațiu de spectacol, cu decoruri elegante, dansatoare, acrobații, muzică și momente artistice speciale. Petrecerea „Backyard X: NYE Moulin Rouge” promite o noapte plină de culoare și energie, iar organizatorii au pregătit și o ofertă specială de Black Friday: vineri, 27 noiembrie, cei care cumpără un bilet primesc încă unul gratuit.

Catifea roșie, lumini strălucitoare, pene, paiete și atmosfera spectacolelor de cabaret din Paris. Acesta este conceptul petrecerii de Revelion organizate de Backyard la Redal Expo din Sibiu, în noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027.

Evenimentul, intitulat „Backyard X: NYE Moulin Rouge”, va începe la ora 21:00 și se va încheia în jurul orei 05:00. Organizatorii promit o experiență inspirată de farmecul celebrului cabaret francez, cu spectacole live, muzică, dans și momente de acrobație.

Dansatoare, acrobați și un spectacol inspirat de cabaretul parizian

Conceptul petrecerii pune accentul pe atmosfera extravagantă a Parisului, cu decoruri în nuanțe de roșu, lumini spectaculoase și ținute inspirate de lumea cabaretului.

Pe parcursul serii sunt anunțate momente artistice live, dansatoare și un spectacol de cabaret. Din prezentările evenimentului nu lipsesc nici acrobații aeriene, șampania și aperitivele servite invitaților.

„Vă invităm să pășiți într-o lume a catifelei roșii, a luminilor strălucitoare și a cabaretului parizian”, este mesajul prin care organizatorii prezintă conceptul petrecerii.

Spectacolul va îmbina muzica și dansul cu momentele artistice inspirate de Moulin Rouge, într-un decor conceput pentru a recrea atmosfera unei nopți festive la Paris.

Alejandro Zandes, printre invitații serii. Muzică semnată de John Trend

Unul dintre numele anunțate pentru Revelionul de la Redal Expo este Alejandro Zandes, care va susține momentul artistic de deschidere.

Prezentat de organizatori ca având origini britanice și spaniole, Alejandro Zandes este promovat prin participările sale la proiecte și evenimente precum Eurovision, Asia Express și Untold Dubai.

De atmosfera muzicală se va ocupa și John Trend, al cărui nume apare pe afișul oficial al evenimentului.

Organizatorii au anunțat, de asemenea, un spectacol live de cabaret, cu dansatoare și momente inspirate de reprezentațiile pariziene.

Black Friday: două bilete la prețul unuia, doar pe 27 noiembrie

Cei care vor să își asigure din timp participarea la petrecerea de Revelion pot profita de o ofertă specială lansată de organizatori cu ocazia Black Friday.

Vineri, 27 noiembrie 2026, între orele 08:00 și 23:59, la cumpărarea unui bilet pentru „NYE Moulin Rouge”, organizatorii anunță că oferă gratuit un al doilea bilet.

Prețul afișat pentru etapa „2nd Shot Wave”, asociată promoției Black Friday, este de 80 de lei pentru un bilet. Astfel, în condițiile ofertei anunțate, două persoane pot beneficia de acces pentru prețul unui singur bilet, la care se pot adăuga eventualele taxe percepute de platforma de vânzare.

Oferta este limitată la ziua de 27 noiembrie și trebuie verificată la finalizarea comenzii.

Cât costă biletele pentru Revelionul de la Redal Expo

Biletele sunt vândute în mai multe etape, cu prețuri care cresc pe măsură ce se apropie evenimentul. Prima etapă, cu bilete de 60 de lei, s-a încheiat pe 18 noiembrie.

Pentru următoarele etape sunt anunțate aceste tarife de bază:

80 de lei – etapa a doua, cu promoția Black Friday 1+1 anunțată pentru 27 noiembrie;

– etapa a doua, cu promoția Black Friday 1+1 anunțată pentru 27 noiembrie; 100 de lei – etapa a treia, disponibilă din 4 decembrie;

– etapa a treia, disponibilă din 4 decembrie; 120 de lei – etapa a patra, disponibilă din 15 decembrie;

– etapa a patra, disponibilă din 15 decembrie; 140 de lei – etapa a cincea, disponibilă din 22 decembrie.

Biletele se pot cumpăra online, de pe platforma LiveTickets – Backyard X: NYE Moulin Rouge.

Unde are loc petrecerea și cum se fac rezervările

Revelionul „Backyard X: NYE Moulin Rouge” va avea loc joi, 31 decembrie 2026, la Redal Expo, în Sibiu. Accesul începe la ora 21:00, iar petrecerea este programată până vineri, 1 ianuarie 2027, la ora 05:00.

Pentru rezervări și informații suplimentare, organizatorii au pus la dispoziție numărul de telefon 0743 272 597.

La intrare este necesară prezentarea unui act de identitate, potrivit condițiilor anunțate pentru eveniment.

Organizatorii își propun să aducă la Sibiu atmosfera unui spectacol parizian, cu muzică, dans și momente artistice speciale, într-o petrecere care marchează trecerea în anul 2027.

Pentru cei care vor să petreacă noaptea dintre ani într-un decor diferit de cel al unui Revelion tradițional, evenimentul de la Redal Expo propune o combinație între petrecere și spectacol de cabaret.

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