Inter Sibiu a câștigat vineri, în nocturnă, pe Municipal, scor 1-0 cu Băicoi și s-a „cocoțat” pe locul 2 în seria de Liga 3.

Două pretendente clare la play-off, Inter și Băicoi s-au întâlnit vineri seara, în nocturnă, pe Municipal, iar punctele vor conta probabil și în faza următoare.

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Sibienii au abordat jocul fără doi jucători importanți, Gondiu și Moraru, care sunt în continuare accidentați.

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Foto: Adrian David

Băicoi a avut o ocazie uriașă în minutul 15, când C. Dumitrașcu a tras în bară din lovitură liberă de la 18 metri, apoi portarul sibienilor a salvat miraculos reluarea din 6 metri a lui Ionică. Mingea i-a revenit jucătorului oaspeților, care, cu poarta goală în față, a tras peste!

Foto: Adrian David

Sibiul a deschis scorul în minutul 29, când un fundaș al oaspeților a vrut să degajeze de pe linia de tușă, dar a ratat execuția, care s-a transformat într-o pasă de gol pentru B. Rotar, care a înscris cu un șut plasat din 13 metri.

Foto: Adrian David

Astfel, echipa pregătită de Mihai Ianc a intrat la pauză în avantaj, scor 1-0, iar în tribună, conducătorul Teodor Birț și supervizorul Mircea Rednic aveau toate motivele să fie mulțumiți.

Foto: Adrian David

În repriza secundă, oaspeții au ieșit mai mult la joc, dar fără a crea pericol. Sibiul s-a apărat exact și a căutat să dea lovitura pe contre rapide. La o astfel de fază, în minutul 69, Ritivoi a scăpat singur pe flancul stâng, dar a tras moale, direct în brațele portarului.

Foto: Adrian David

Apoi, în minutul 71, I. Stoica a tras plasat din 16 metri, dar în bara laterală a porții oaspeților.

Foto: Adrian David

Inter a ținut cu dinții de rezultat, primele puncte reușite contra unei echipe de play-off și care se vor socoti mai departe, cel mai probabil ambele echipe urmând să se claseze în primele patru la capătul sezonului regulat.

Foto: Adrian David

A fost tensiune, cu nouă ”galbene” în total și sibienii așteptând fluierul de final cu sufletul la gură. A fost 1-0 în final și a șasea victorie consecutivă pentru Inter, care își consolidează locul de play-off.

Foto: Adrian David

Sibienii devansează pe Băicoi și urcă pe locul 2, egalând la puncte liderul Corona, care are un meci mai puțin disputat.

Foto: Adrian David

Inter a adunat 33 de puncte din 15 meciuri și continuă să lupte pentru un loc în play-off.

Foto: Adrian David

INTER SIBIU: Bărbat – Mogoe, Bejan, I. Stoica – Bârză, Neamțiu, Bărculeț (Toader 58), Onețiu – Mitran, Rotar (Taifas 64), Ritivoi (Florea 82). Antrenor: M. Ianc

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