Pe scurt: De la trei scaune întoarse la audiții, Dominique a ajuns în etapa de knockout. Susținătorii o pot vota online, dar votul trebuie validat prin e-mail.

Sibianca Dominique Simionescu, în vârstă de 25 de ani, are nevoie de voturile publicului pentru a ajunge în live-urile emisiunii Vocea României, de la PRO TV. Potrivit informațiilor transmise de Domy Music Star, artista din echipa lui Tudor Chirilă poate fi votată până sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la ora 23:59.

Votul se exprimă pe vot.protv.ro, prin selectarea concurentei din echipa Tudor. „Votul este GRATUIT și trebuie VALIDAT de pe mail!”, a transmis Domy Music Star în apelul de susținere a sibiencei.

Dominique este artist, compozitor și profesor de canto la Palatul Copiilor Sibiu și la Studio Canto „Domy Music Star”. Ea este și director al Festivalului Internațional „HermannstadtFest”.

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La audițiile pe nevăzute din acest an, a interpretat melodia „Maybe this time” și a întors trei scaune: Tudor Chirilă, Smiley și Irina Rimes. A ales să continue în echipa lui Tudor Chirilă, care a selectat-o pentru etapa următoare.

Ora de Sibiu a relatat în octombrie 2026 despre cele trei scaune întoarse de Dominique la Vocea României și despre alegerea de a merge mai departe alături de Tudor Chirilă.

În etapa de Battle, Dominique a cântat alături de Timea Czaszar melodia „The Girl în 14G”. Tudor a salvat-o pe Dominique, în timp ce Timea și-a continuat parcursul în echipa lui Smiley.

Dominique a ajuns astfel în etapa de knockout. Difuzarea acesteia a fost anunțată pentru vineri, 27 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la PRO TV, iar accesul sibiencei în live-uri depinde de voturile publicului.

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