Pe scurt: Sibianul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Polițiștii din Mediaș continuă cercetările pentru a stabili împrejurările evenimentului rutier.

Un șofer de 50 de ani, din municipiul Sibiu, este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, după un eveniment rutier produs joi, 26 noiembrie 2026, pe DN 14A, potrivit IPJ Sibiu.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș au fost solicitați să intervină în jurul orei 19:35, la kilometrul 3+700 al DN 14A. La fața locului, aceștia l-au identificat pe conducătorul auto din Sibiu.

Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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În urma testării, șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Nu au fost înregistrate victime.

„Astfel, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință”, a transmis IPJ Sibiu.

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