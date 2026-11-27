Pe scurt: Inspectorii ITM Sibiu au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.500 de lei, după controale la 19 angajatori din transportul rutier. Printre neregulile constatate se află munca fără contract și întârzierea plății salariilor cu mai mult de o lună.

Controalele la transportatorii rutieri din Sibiu s-au încheiat cu 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.500 de lei, potrivit datelor transmise de Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu. Inspectorii au constatat, între altele, primirea la muncă fără contract și întârzieri de peste o lună la plata salariilor.

Verificările au avut loc în perioada 16–20 noiembrie 2026, în cadrul unei campanii naționale desfășurate de Inspecția Muncii pentru verificarea respectării legislației privind relațiile de muncă în transportul rutier.

În județul Sibiu, inspectorii au controlat 19 angajatori care au ca activitate economică principală sau secundară transportul rutier de mărfuri și persoane. Au fost verificați 30 de conducători auto, atât în trafic, cât și la sediile angajatorilor.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Campania a urmărit identificarea muncii nedeclarate și verificarea respectării timpului de muncă și de odihnă. Un alt obiectiv a fost informarea angajatorilor și a salariaților despre importanța respectării legislației, în condițiile în care încălcarea regulilor în transportul rutier poate avea efecte economice și sociale negative.

Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat primirea unei persoane la muncă fără încheierea contractului individual cel târziu în ziua anterioară începerii activității, nerespectarea regulilor privind munca de noapte și lipsa evidenței zilnice a orelor lucrate de fiecare salariat, cu menționarea orei de începere și a celei de încheiere a programului.

Inspectorii au mai constatat întârzierea plății salariului cu mai mult de o lună față de data stabilită și nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal. Pe lângă sancțiuni, au dispus 34 de măsuri pentru remedierea deficiențelor.

„Respectarea legislației muncii în transportul rutier înseamnă protejarea salariaților și responsabilitate din partea angajatorilor. Vom continua acțiunile de control și îndrumare pentru a încuraja relații de muncă legale, corecte și echilibrate.”, a declarat Wolf Alexander George, inspector șef al I.T.M. Sibiu.

Comentarii