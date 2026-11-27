Pe scurt: Tânărul de 23 de ani din Veseud, reținut în dosarul retragerilor frauduloase de numerar, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Măsura a fost dispusă joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus joi, 26 noiembrie 2026, control judiciar pentru 60 de zile față de tânărul de 23 de ani din Veseud, reținut în dosarul retragerilor frauduloase de numerar, potrivit IPJ Sibiu. Acesta este cercetat pentru abuz de încredere, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Măsura a fost dispusă după ce polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu îl reținuseră miercuri, 25 noiembrie 2026, pentru 24 de ore, în baza probelor administrate în dosar.

Din investigații a rezultat că, în perioada 3–7 martie 2025, doi tineri din Veseud ar fi folosit un card bancar emis în numele unei societăți pentru a retrage numerar. Unul dintre cei cercetați are 23 de ani, iar celălalt avea 17 ani la data comiterii faptelor.

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Retragerile ar fi fost efectuate de la bancomate din mai multe localități ale județului Sibiu, precum și din municipiul Făgăraș. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 24.000 de lei.

Miercuri, 25 noiembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Merghindeal și Veseud. În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate probe în format digital, precum și bunuri despre care există suspiciunea că ar fi fost dobândite în urma activității infracționale.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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