Pe scurt: De Ziua Națională, trenurile care trec prin Alba Iulia vor purta numele unor personalități istorice. Lista include legătura spre Sibiu, dar și garnituri din București, Iași, Cluj-Napoca și Arad.

Trenul R 2441 Târgu Mureș – Alba Iulia – Sibiu va purta simbolic numele „Ion I.C. Brătianu” pe 1 decembrie 2026. CFR Călători a anunțat că cinci dintre trenurile care trec prin Alba Iulia vor primi nume ale unor personalități legate de Marea Unire, potrivit Mediafax.

Denumirile vor fi atribuite pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, în funcție de tren. Compania anunță legături feroviare spre Alba Iulia pentru călătorii care vor să ajungă acolo de Ziua Națională.

„Pentru a onora semnificația acestui eveniment și a aduce un omagiu personalităților care au făcut posibilă Marea Unire, CFR Călători va atribui pentru o zi, în mod simbolic, nume cu rezonanță istorică pentru cinci dintre trenurile sale care converg spre Alba Iulia”, a transmis CFR Călători.

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Două trenuri primesc nume regale pe 30 noiembrie și 1 decembrie

Trenul IR 1835 București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj-Napoca va purta numele „Regele Ferdinand I Întregitorul”. Denumirea face referire la suveranul sub a cărui domnie s-a realizat Marea Unire și s-au consolidat reformele fundamentale ale statului.

IR 1763, care circulă pe ruta Iași – Suceava – Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord, va primi numele „Regina Maria a României”. CFR Călători evocă sprijinul acordat de suverană soldaților și populației în timpul Primului Război Mondial, precum și contribuția sa diplomatică la recunoașterea internațională a României Mari.

Trenul spre Sibiu și alte două garnituri sunt redenumite pe 1 decembrie

Pe 1 decembrie 2026, R 2441, cu traseul complet Târgu Mureș – Războieni – Teiuș – Alba Iulia – Sibiu, va primi numele „Ion I.C. Brătianu”. Alegerea îl omagiază pe premierul României din timpul Primului Război Mondial, pentru rolul său în recunoașterea internațională a Unirii.

IR 1836, pe ruta Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Craiova – București Nord, va purta numele „Iuliu Maniu”. Denumirea este dedicată liderului românilor transilvăneni care a susținut autodeterminarea și administrarea Transilvaniei după Unire.

Trenul IC 522/532 Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord va fi numit „Vasile Goldiș”, în amintirea celui care a citit Rezoluția din 1 decembrie 1918 în fața Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia.

Potrivit CFR Călători, traseele reunesc simbolic provinciile istorice Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia și Muntenia. Compania descrie trenul drept „un simbol al unității al continuității și al coeziunii naționale”.

„Indiferent din ce colț al țării pornesc la drum, călătorii au la dispoziție opțiuni flexibile de a ajunge la Alba Iulia – atât prin trenuri directe, cât și prin trenuri cu transfer în stațiile de legătură”, a mai transmis CFR Călători.

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