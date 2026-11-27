Pe scurt: 32 de deputați PSD au înregistrat la Senat, pe 24 noiembrie, propunerea B660/2026 de modificare a Legii 544/2001. Instituțiile ar putea percepe tarife pentru pregătirea documentelor, inclusiv electronice, și ar putea refuza cererile considerate vădit disproporționate. Doar primele cinci pagini pe hârtie ar rămâne gratuite. Este un proiect, nu o lege adoptată.

Un proiect depus la Senat de 32 de deputați PSD ar permite instituțiilor publice să perceapă tarife pentru căutarea și pregătirea documentelor de interes public, inclusiv atunci când acestea sunt trimise electronic, și să refuze cererile considerate „vădit disproporționate”. Propunerea legislativă, înregistrată pe 24 noiembrie cu numărul B660/2026, vizează modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Este un proiect, nu o lege adoptată: la Senat, prima cameră sesizată, figura ca înregistrat pentru dezbatere, iar consultarea publică este deschisă până pe 24 decembrie.

De 25 de ani, Legea 544 le permite cetățenilor, jurnaliștilor și organizațiilor să ceară instituțiilor informații despre contracte, achiziții, cheltuieli și alte documente de interes public. În forma actuală, autoritățile trebuie să răspundă, de regulă, în 10 zile, iar termenul poate fi prelungit până la cel mult 30 de zile. Accesul la informații este gratuit, însă costul copiilor pe hârtie este deja suportat de solicitant, cu un plafon de 0,05% din salariul minim pe economie pentru fiecare pagină, potrivit art. 18 alin. (5) din normele de aplicare aprobate prin HG nr. 123/2002.

Ce tarife ar putea fi cerute

Potrivit formei depuse de inițiatori, primele cinci pagini reproduse pe hârtie ar fi comunicate gratuit. Costul copiilor care depășesc acest număr ar fi suportat de solicitant.

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Pentru documentele transmise în format electronic, instituția ar putea percepe un tarif doar dacă trimiterea presupune operațiuni suplimentare, precum identificarea, extragerea, selectarea, examinarea, scanarea, digitizarea, anonimizarea sau pregătirea documentelor. Nu s-ar percepe tarif pentru simpla indicare a unui link către informații deja publicate, dacă acestea sunt accesibile gratuit și în mod efectiv.

Consultarea documentelor la sediul instituției ar rămâne, în principiu, gratuită. Prin excepție, dacă această activitate ocupă cel puțin o treime din timpul efectiv de lucru al angajatului desemnat, ar putea fi aplicat un tarif orar pentru întreaga perioadă de consultare. Pentru fonduri documentare de volum foarte mare, instituția ar putea propune consultarea la sediu ca modalitate de acces, fără obligația de a realiza și de a transmite copii.

Tarifele ar urma să fie stabilite de fiecare autoritate, pe baza costurilor efective, rezonabile, verificabile și direct atribuibile operațiunilor realizate. Metodologia de calcul ar trebui aprobată și publicată: de consiliul local sau județean, în cazul administrației locale, și prin act administrativ al conducerii, în cazul celorlalte instituții. Proiectul precizează că tariful nu poate avea caracter punitiv și trebuie să fie proporțional cu operațiunile efectiv realizate. Nu este prevăzut un tarif unic la nivel național.

Cererile considerate „vădit disproporționate” ar putea fi refuzate

Proiectul introduce un mecanism prin care autoritatea ar putea refuza, total sau parțial, o cerere atunci când volumul, complexitatea sau caracterul repetitiv al solicitărilor presupune o sarcină administrativă vădit disproporționată, de natură să afecteze în mod semnificativ îndeplinirea atribuțiilor instituției, continuitatea serviciilor publice sau soluționarea celorlalte cereri.

Printre criteriile luate în calcul se numără volumul documentelor, atunci când depășește 100 de pagini și pregătirea lor presupune un efort administrativ semnificativ, natura și numărul informațiilor cerute, perioada acoperită și numărul de cereri distincte formulate de aceeași persoană într-un interval de 30 de zile. Depășirea pragului de 100 de pagini nu ar fi, prin ea însăși, un motiv automat de refuz: criteriile ar trebui evaluate în funcție de volumul real de muncă și de impactul asupra activității instituției.

Înainte de un refuz, instituția ar trebui să îl informeze pe solicitant și să îi ofere posibilitatea de a restrânge sau de a preciza cererea. Refuzul ar trebui motivat, iar dacă informațiile pot fi separate, ar trebui asigurat accesul la partea care poate fi comunicată fără o sarcină vădit disproporționată.

Inițiativa mai prevede că, atunci când există indicii temeinice și obiective cu privire la caracterul real al datelor declarate, instituția ar putea cere confirmarea identității solicitantului, printr-o modalitate rezonabilă și proporțională. Nu ar putea fi solicitată sau păstrată copia integrală a actului de identitate, în lipsa unui alt temei legal. Dacă identitatea nu este confirmată în 10 zile lucrătoare, cererea ar putea fi clasată, iar termenul de soluționare s-ar suspenda pe această perioadă.

Ar putea fi clasate și cererile care repetă o solicitare deja soluționată, în lipsa unor împrejurări noi, cele formulate într-un limbaj obscen, injurios sau amenințător, precum și cele care urmăresc, în realitate, realizarea de analize, sinteze sau studii care nu există în evidențele instituției. Proiectul precizează că scopul jurnalistic, academic sau de cercetare nu poate fi, prin el însuși, un motiv de clasare, dacă sunt cerute documente existente, și că o critică exprimată într-un limbaj ferm, dar decent, nu justifică această măsură.

Ce argumente invocă inițiatorii

În expunerea de motive, semnatarii susțin că, în anumite situații, Legea 544 este folosită într-un mod care se îndepărtează de scopul ei inițial. Ei afirmă că unele autorități locale se confruntă cu un număr foarte mare de solicitări, uneori de ordinul sutelor într-o lună sau chiar al miilor, care vizează volume extinse de documente, perioade lungi ori informații dispersate în mai multe arhive și compartimente.

Documentul invocă și folosirea instrumentelor de inteligență artificială pentru generarea, într-un timp foarte scurt, a unor cereri detaliate și fragmentate, a căror soluționare rămâne însă o muncă manuală pentru instituții. Inițiatorii mai scriu că, în unele cazuri, solicitările numeroase sunt urmate de acțiuni în instanță și de cereri de penalități sau despăgubiri, ceea ce ar putea transforma procedura într-un instrument de presiune. Precizează, totodată, că aceste situații nu reprezintă o prezumție de rea-credință pentru orice persoană care formulează cereri numeroase sau se adresează instanței.

Într-un răspuns transmis Știrilor PRO TV, PSD a dat ca exemple cereri pentru toate dispozițiile primarului din ultimii 50 de ani sau pentru întreaga arhivă a achizițiilor publice din ultimii 18 ani, precum și cereri redactate cu ajutorul inteligenței artificiale, „la care este imposibil să se răspundă” în 30 de zile.

Unul dintre inițiatori, deputatul PSD Adrian Câciu, a declarat pentru HotNews că ideea i-a venit după ce a identificat „o zonă de vulnerabilitate”. El a vorbit despre solicitări redundante pentru informații deja publicate pe site-urile instituțiilor și despre „solicitanți fictivi”, pe care i-a numit „actori non-statali”, în contextul digitalizării și al războiului hibrid. „Nu mi-aș dori de la această inițiativă să rezulte o îngrădire sau un instrument la îndemâna unui funcționar public să nu pună la dispoziție nicio informație, pentru că, nu știu, consideră că e deranjantă solicitarea”, a spus Câciu. Deputatul a adăugat că pragul de 100 de pagini poate fi modificat, că proiectul nu este definitiv și că la dezbateri vor fi invitate și organizații neguvernamentale, și presa.

După apariția primelor relatări, PSD a transmis o serie de precizări preluate de G4Media. Social-democrații au subliniat că legea în vigoare prevede deja plata copiilor pe hârtie, că proiectul introduce gratuitatea primelor cinci pagini și că tariful pentru documentele electronice ar viza doar operațiuni suplimentare, în cazuri excepționale. „Scopul inițiativei este ca oamenii să poată accesa efectiv informațiile de interes public, iar instituțiile să aibă reguli clare pentru soluționarea cererilor”, a transmis partidul, adăugând că proiectul este deschis amendamentelor.

Criticile din opoziție și din societatea civilă

Deputata USR Diana Buzoianu, fostă ministră a Mediului, a criticat proiectul într-un mesaj pe Facebook, Ea a invocat articolul 31 din Constituție, potrivit căruia „dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit”. Buzoianu a criticat faptul că fiecare autoritate și-ar putea stabili propriul sistem de tarifare și că instituțiile ar putea refuza cererile considerate disproporționate. Pentru Știrile PRO TV, ea a spus că este „un pas în plus spre o dictatură din partea unor oameni care sunt supărați că jurnaliștii fac investigații”.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat, tot pentru Știrile PRO TV, că liberalii „vor utiliza toate pârghiile parlamentare pentru a modifica această lege sau măcar pentru a o respinge”. Întrebat dacă forma depusă ar putea lăsa loc de abuzuri, Câciu a spus că poate fi de acord cu această observație și că proiectul poate fi îmbunătățit împreună, astfel încât să nu existe abuzuri.

Un grup de organizații civice, printre care CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Inovare Publică, Asociația Pro Democrația, Centrul FILIA și Asociația Rădăuțiul Civic, a publicat o scrisoare deschisă, preluată pe fluxul de comunicate al AGERPRES. Semnatarii recunosc că folosirea instrumentelor de inteligență artificială pentru a genera numeroase cereri este o problemă reală, cu costuri administrative, dar apreciază că soluția propusă „deschide însă larg ușa pentru viitoare abuzuri”. În opinia lor, noile instrumente — verificarea identității, pragul de 100 de pagini, tarifele și criteriile largi de clasare — ar putea fi folosite și pentru a respinge solicitări legitime, dar incomode.

Organizațiile cer partidelor un dialog înainte de continuarea traseului legislativ, iar Guvernului adoptarea urgentă a normelor de aplicare a Legii nr. 179/2022 privind datele deschise, pe care le consideră neaplicabile de patru ani, în lipsa acestor norme. Ele propun, între altele, publicarea din oficiu a unui volum mai mare de informații, mai ales despre cheltuirea banilor publici, și publicarea automată a răspunsurilor deja acordate.

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