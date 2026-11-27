Pe scurt: De la traumatismele mâinii la reconstrucții complexe, fiecare caz cere o soluție adaptată pacientului. Un rezident din Sibiu povestește ce nu a putut învăța din cărți și de ce contează să știi când să ceri ajutor.

Redarea funcționalității unei mâini sau reconstrucția unei regiuni afectate de un traumatism se numără printre motivele pentru care Lixandru George-Adrian a ales chirurgia plastică, estetică și microchirurgia reconstructivă. Medic rezident în anul IV la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, acesta descrie o specialitate în care rezultatul funcțional și cel estetic trebuie urmărite împreună, iar soluția diferă de la un pacient la altul.

Într-un dialog publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, medicul vorbește despre alegerea profesiei, activitatea din spital, responsabilitatea față de pacienți și pregătirea din rezidențiat. A ales medicina pentru a contribui la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții oamenilor, dar și pentru o profesie care să îi mențină curiozitatea și să îi ofere permanent posibilitatea de a învăța.

L-au atras complexitatea organismului uman și evoluția continuă a medicinei, un domeniu în care cunoștințele, raționamentul și abilitățile practice pot deveni soluții pentru persoanele aflate în suferință. În alegerea specialității au cântărit diversitatea cazurilor, precizia chirurgicală, creativitatea, atenția la detalii și gândirea tridimensională.

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Patologia întâlnită în chirurgia plastică include traumatismele mâinii, leziunile nervilor periferici și arsurile, dar și defectele tisulare complexe, chirurgia tumorală și intervențiile estetice. Fiecare caz presupune o analiză individuală și o planificare atentă, uneori fiind necesare soluții chirurgicale originale.

„Particularitatea chirurgiei plastice constă în faptul că nu există întotdeauna o singură soluție pentru aceeași problemă. Fiecare caz presupune o analiză individuală, o planificare atentă și, uneori, identificarea unor soluții chirurgicale originale, prin care să obținem atât un rezultat funcțional, cât și unul estetic cât mai favorabil”, explică Lixandru George-Adrian, medic rezident în anul IV.

Pentru el, satisfacțiile profesionale sunt legate de posibilitatea de a reda funcționalitatea unei mâini, de a reconstrui o regiune anatomică afectată de un traumatism și de a ajuta pacientul să își recâștige independența și încrederea în propria persoană.

Urgențele pot schimba în orice moment programul unei zile

Într-un spital de urgență, programul operator și activitățile planificate pot fi modificate în orice moment de cazurile care apar. Ziua rezidentului începe cu evaluarea pacienților internați, monitorizarea evoluției lor și discutarea conduitei terapeutice împreună cu echipa medicală.

Urmează intervențiile chirurgicale, consultațiile, pansamentele, evaluările postoperatorii și gestionarea urgențelor specifice specialității. Diversitatea cazurilor îi oferă ocazia să învețe atât prin participarea la activitatea practică, cât și prin studiul teoretic al problemelor întâlnite.

„De altfel, pregătirea unui medic nu se încheie odată cu terminarea programului din spital, ci presupune un proces continuu de studiu, documentare și perfecționare”, spune medicul rezident.

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Una dintre lecțiile primului an de rezidențiat a fost diferența dintre cunoașterea medicinei și practicarea ei. Dacă facultatea oferă baza teoretică, întâlnirea cu pacientul îl pune pe medic în situația de a gestiona incertitudinea, de a adapta ceea ce știe la realitate și de a înțelege responsabilitatea deciziilor luate.

„Am învățat, de asemenea, că doi pacienți cu același diagnostic pot avea evoluții, nevoi și temeri complet diferite. Din acest motiv, actul medical trebuie individualizat și nu poate fi redus la aplicarea mecanică a unor protocoale”, explică Lixandru George-Adrian.

Tot din primul an a învățat importanța recunoașterii propriilor limite: să admită atunci când nu știe ceva, să întrebe și să fie dispus să învețe din fiecare experiență.

În ceea ce privește responsabilitatea față de pacient, medicul subliniază diferența dintre perspectiva echipei medicale și cea a persoanei care urmează să fie operată: „Pentru noi, medicii, o intervenție chirurgicală poate face parte din activitatea zilnică, însă pentru pacientul aflat în fața noastră aceasta poate reprezenta unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale. Consider că este esențial să nu pierdem niciodată din vedere această diferență de perspectivă.”

Responsabilitatea înseamnă, în opinia sa, seriozitate și implicare indiferent de complexitatea cazului, cunoașterea limitelor profesionale, solicitarea sprijinului atunci când este necesar și actualizarea permanentă a cunoștințelor. Ea nu se oprește la intervenția propriu-zisă, ci include explicarea opțiunilor terapeutice, înțelegerea temerilor pacientului și urmărirea evoluției sale.

„Încrederea pe care un pacient o acordă medicului este un privilegiu care trebuie respectat prin fiecare decizie și prin fiecare gest profesional”, afirmă rezidentul.

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Absolvent al facultății din Sibiu, și-a continuat pregătirea în același oraș

Lixandru George-Adrian a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. A cunoscut mediul medical local încă din studenție, iar alegerea de a urma rezidențiatul la SCJU Sibiu a reprezentat pentru el o continuare firească a formării profesionale și academice.

Activitatea din spital îi permite să întâlnească o patologie diversă, să participe la operații cu grade diferite de complexitate și să acumuleze treptat experiența necesară unui viitor medic specialist. În același timp, privește rezidențiatul și ca pe o perioadă în care își poate dezvolta interesele academice, se poate implica în proiecte științifice și poate explora direcții noi în specialitatea aleasă.

În opinia sa, activitatea clinică și cercetarea se pot completa, iar problemele întâlnite în practica medicală pot deveni puncte de plecare pentru identificarea unor soluții terapeutice inovatoare.

Un rol important în formarea sa îl au medicii mentori, de la care rezidenții învață nu doar tehnici chirurgicale, ci și raționament clinic, disciplină, conduită profesională și gestionarea situațiilor dificile. Într-o specialitate chirurgicală, consideră esențiale experiența practică și transmiterea cunoștințelor între generații.

„Un mentor valoros nu te învață doar cum să efectuezi o intervenție chirurgicală, ci și când este indicată, de ce să alegi o anumită abordare și cum să gestionezi eventualele complicații. În chirurgie, a ști când să intervii este uneori la fel de important precum a ști cum să intervii”, spune medicul rezident.

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Studenților care iau în calcul pregătirea la SCJU Sibiu le transmite că formarea depinde atât de oportunitățile centrului ales, cât și de implicarea personală. Un spital județean de urgență oferă cazuri variate și experiență clinică, însă curiozitatea, inițiativa și dorința de a învăța trebuie să vină și din partea rezidentului.

„I-aș încuraja să aleagă medicina din convingere, iar specialitatea în funcție de propriile aptitudini și interese, nu exclusiv în funcție de prestigiul sau avantajele asociate acesteia”, afirmă Lixandru George-Adrian.

El descrie medicina drept un drum lung, care cere disciplină, răbdare și perseverență, cu momente de nesiguranță și oboseală, dar și cu satisfacții profesionale și umane. Le recomandă viitorilor medici să participe la cursuri, congrese și activități științifice, să fie deschiși experiențelor internaționale și să își dorească permanent să evolueze.

„Mai presus de toate, să își păstreze modestia, empatia și respectul față de pacient, indiferent de nivelul profesional la care vor ajunge”, este mesajul său pentru viitorii medici.

În timpul liber, Lixandru George-Adrian călătorește, descoperă locuri noi și petrece timp cu familia și prietenii. Încearcă să își păstreze un stil de viață activ, să facă sport și să își rezerve timp pentru relaxare.

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