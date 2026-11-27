Spaniolul Pablo Hernández de Cos urmează să conducă Banca Centrală Europeană (BCE) în locul Christinei Lagarde. Liderii din zona euro l-au susținut joi, 26 noiembrie, la summitul extraordinar al UE de la Bruxelles, relatează Rador, citând diplomați europeni. Dacă numirea devine oficială, el va fi primul spaniol în fruntea BCE de la înființarea băncii, în 1998.

Hernández de Cos l-a devansat pe olandezul Klaas Knot, fostul guvernator al băncii centrale a Olandei. Decizia s-a conturat după ce premierul olandez Rob Jetten a acceptat să-l susțină pe candidatul spaniol, iar potrivit surselor diplomatice citate de AFP, liderii au fost unanimi. Un diplomat a spus că unanimitatea transmite „un semnal important piețelor financiare”.

Cine este Pablo Hernández de Cos

Are 55 de ani și s-a născut la Madrid.

A fost guvernatorul Băncii Spaniei între 2018 și 2024 și, în această calitate, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, organul care decide dobânzile din zona euro.

Acum conduce Banca Reglementelor Internaționale (BRI), de la Basel, numită adesea „banca băncilor centrale”.

Are doctoratul în economie la Universitatea Complutense din Madrid.

Analiștii îl consideră un „porumbel”, adică un bancher central mai înclinat spre dobânzi mai mici. Totuși, el a avertizat recent că riscul de inflație din zona euro nu trebuie subestimat, pentru că energia nu s-a ieftinit cum se spera.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Sediul Băncii Centrale Europene din Frankfurt. Foto: DXR / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

De ce pleacă Lagarde mai devreme și cine mai intră în conducere

Christine Lagarde și-a anunțat la finalul lui octombrie retragerea anticipată și va părăsi BCE pe 7 februarie 2027, potrivit Cursdeguvernare. Acordul de la Bruxelles, negociat în principal între Franța și Germania, acoperă trei din cele șase locuri din Comitetul executiv al BCE:

Pablo Hernández de Cos (Spania), președinte, în locul lui Lagarde;

(Spania), președinte, în locul lui Lagarde; Laurence Boone (Franța), fost economist-șef al OCDE, pe locul care se eliberează în ianuarie, după plecarea anticipată a Isabelei Schnabel;

(Franța), fost economist-șef al OCDE, pe locul care se eliberează în ianuarie, după plecarea anticipată a Isabelei Schnabel; Markus Brunnermeier (Germania), economist-șef al BCE de la jumătatea anului viitor.

Numirea nu e încă finală. Înainte ca Hernández de Cos să ajungă la Frankfurt, sunt consultați Parlamentul European și Consiliul guvernatorilor BCE, iar decizia formală se ia de liderii UE, cel mai probabil la summitul din decembrie. Mandatul președintelui BCE durează opt ani și nu poate fi reînnoit.

România nu este în zona euro, dar deciziile BCE privind dobânzile se simt și aici: în cursul leu-euro și în ratele creditelor în euro legate de Euribor. Despre rolul BCE în viața de zi cu zi am scris și când banca i-a sfătuit pe europeni să țină bani cash în casă.

Comentarii