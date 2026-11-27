Cadavrul ursului ucis într-un accident rutier produs vineri dimineață pe autostrada A1, în zona localității Cristian, a fost ridicat de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare (DSV) Sibiu. Localnicii din zonă spun că prezența unui astfel de animal sălbatic acolo este neobișnuită și atrag atenția că gardurile de protecție ale autostrăzii nu sunt suficient de rezistente pentru a opri urșii.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ursul lovit pe autostradă lângă Sibiu, preluat de DSV. Cioban: „Nu știu de unde a venit, n-a mai dat târcoale” — VIDEO

Cadavrul, preluat de DSV

Potrivit directorului DSV Sibiu, Cristian Popa, echipele instituției au intervenit la fața locului la câteva ore după producerea evenimentului rutier pentru a gestiona situația conform procedurilor.

„Colegii mei au fost în zona indicată și au luat toate măsurile care intră în competența instituției noastre. Cadavrul animalului a fost ridicat și dus la CIC (n.red: Centrul de Întreținere și Coordonare) Săliște”, a precizat Cristian Popa.

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Ciobanii reclamă că gardul autostrăzii este prea slab

În apropierea locului unde a avut loc accidentul se află mai multe stâne și ferme de animale, însă oamenii care lucrează acolo spun că nu s-au mai confruntat cu prezența urșilor în acest perimetru. Un cioban din zonă susține că gardul autostrăzii este conceput mai degrabă pentru animale de talie mică, nu pentru a opri un urs aflat în căutare de hrană.

„Nu au fost urși până acum pe aici, n-au mai venit de ani de zile. Zona e asigurată, dar gardul e cam slăbuț. Ce să facă ursul cu el, astea sunt pentru animale mai mici, pentru oi. În zona asta nu prea erau urși, nu știu de unde a apărut că n-a mai dat târcoale. De atâția ani sunt aici și nu am văzut unul. Nu mă îngrijorează neapărat, pentru că am mai văzut urși.Caută și ei mâncare. În zonă mai sunt ferme cu vaci, măgari, cai”, a declarat ciobanul.

CITIȚI ȘI: Accident pe A1, la Cristian: o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat, iar un urs a murit

Vă reamintim că accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 03:00, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș al autostrăzii A1, în zona Cristian. În coliziune au fost implicate trei autovehicule, printre care și o autoutilitară frigorifică care s-a răsturnat în urma impactului. Opt persoane s-au aflat în mașinile implicate, însă niciuna nu a suferit răni care să necesite îngrijiri medicale, în timp ce ursul a murit pe loc.

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