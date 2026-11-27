Butter chicken este unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria indiană – bucăți de pui într-un sos cremos din roșii, unt și smântână, condimentat cu un amestec de mirodenii garam masala. La restaurant, prepararea acestuia durează câteva ore – mai întâi, puiul se lasă la marinat într-un amestec de iaurt și condimente, iar sosul se fierbe îndelung, până se îngroașă. În varianta congelată, Indian Butter Chicken poate fi gata într-un sfert de oră – așa că merită să verifici ce conține exact ambalajul și dacă „cina în 15 minute” înseamnă într-adevăr doar încălzirea preparatului.

De unde provine butter chicken și de ce este atât de popular în Europa?

Butter chicken a apărut la Delhi în anii ’50 ai secolului al XX-lea. Bucătarii unuia dintre restaurantele din zonă căutau o modalitate de a valorifica puiul tandoori, care se usca repede după ce era gătit în cuptorul de lut, așa că au început să-l servească într-un sos din unt, roșii și smântână. Acest fel de mâncare s-a răspândit în toată India și, odată cu restaurantele indiene, a ajuns în Marea Britanie și în celelalte țări europene. Popularitatea sa se datorează gustului său deosebit – sosul este cremos și delicat, iar condimentele, printre care se numără chimenul, coriandrul, curcuma, cardamomul și scorțișoara, conferă aromă, nu picant. Pentru mulți oameni, puiul în sos Indian butter este primul fel de mâncare indian pe care îl încearcă și unul dintre cele la care se întorc mai târziu. Astăzi, este unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria indiană din Europa.

Indian Butter Chicken congelat – ce conține ambalajul?

Indian Butter Chicken FRoSTA este un preparat complet – ambalajul conține atât pui în sos, cât și orez. Bucăți de piept de pui prăjite sunt într-un sos pe bază de iaurt, smântână și unt cu piure de roșii, iar gustul este îmbogățit de condimente: garam masala, ghimbir și usturoi. La toate acestea se adaugă spanacul – deși nu se găsește în rețeta clasică de butter chicken, apare în această variantă, deoarece se potrivește perfect cu sosul delicat și, datorită lui, preparatul conține și legume. Mâncarea este ușor picantă – gustul picant provine de la puțin piper cayenne din amestecul de condimente, dar Indian Butter Chicken ar trebui să fie potrivit chiar și pentru cei care nu sunt mari amatori de mâncare picantă. Expresia „în stil indian” este potrivită în acest context – este o interpretare a rețetei clasice, cu orez și spanac într-un singur ambalaj, dar nu o copie fidelă a acesteia.

Lista ingredientelor este scurtă și simplă: orez, pui, spanac, iaurt, smântână, pastă de roșii, unt, condimente, ghimbir, usturoi, ulei de floarea-soarelui și amidon de orez. Nu conține arome, coloranți sau potențiatori de gust, iar toate condimentele care compun garam masala sunt menționate. O porție de 450 g reprezintă o masă completă pentru o persoană.

Cum să pregătești prânzul în 15 minute?

Pregătirea se rezumă la încălzire – fără a fi necesară decongelarea prealabilă. Este suficient să turnați conținutul ambalajului într-o tigaie, să adăugați puțin lapte și să încălziți – conform instrucțiunilor de pe ambalaj, acest proces durează mai puțin de 10 minute. A doua metodă este cuptorul cu microunde, în care mâncarea este gata într-un sfert de oră. 15 minute reprezintă, așadar, timpul efectiv de preparare – fără marinare, feliere și gătirea îndelungată a sosului, care, în varianta de acasă, ocupă cea mai mare parte a timpului. Mai rămân de spălat o tigaie sau un vas, precum și o farfurie și tacâmurile. Dacă, după încălzire, compoziția pare prea groasă, este suficient să mai adaugi o lingură de lapte. Ca și garnitură, poți alege să presari mâncarea cu coriandru proaspăt sau să adaugi o lingură de iaurt, și să o servești cu pâine naan.

Un preparat gata preparat în stil indian, ideal pentru un prânz rapid

Puiul cu unt în stil indian congelat este o alegere potrivită ca prânz la serviciu sau ca cină după ce ajungi târziu acasă – atunci când nu ai timp să gătești de la zero, iar un sandviș nu este suficient. Mâncarea este completă, așa că nu trebuie să mai cumperi nimic în plus și nici să mai gătești ceva, iar la serviciu îți ajunge doar un cuptor cu microunde pentru a o pregăti. Ambalajul se poate păstra în congelator timp de mai multe luni, așa că merită să ai o rezervă pentru zilele în care nu ai timp să faci cumpărături și să gătești. Datorită gustului său delicat, este un fel de mâncare potrivit pentru începători, pentru cei care nu au gustat până acum bucătăria indiană, iar lista scurtă de ingrediente, fără aditivi alimentari, răspunde așteptărilor celor care citesc etichetele. O compoziție bună și o mâncare gata în 15 minute – ambele afirmații din titlu pot fi confirmate citind eticheta și instrucțiunile de preparare de pe ambalaj!

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