Pe scurt: Primăria Cisnădie invită cetățenii la un moment solemn dedicat Marii Uniri, organizat la monumentul istoric din fața liceului.

Ziua Națională a României va fi marcată la Cisnădie pe 1 decembrie 2026, începând cu ora 10:00, la monumentul istoric din fața Liceului Tehnologic „Gustav Gündisch”. Invitația adresată locuitorilor a fost publicată de Primăria Orașului Cisnădie.

Întâlnirea este anunțată ca un moment solemn, dedicat celebrării Zilei Naționale și omagierii celor care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre programul de Ziua Națională de la Mediaș, care include un spectacol folcloric, o masă rotundă și ceremonii oficiale.

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La Cisnădie, punctul de întâlnire pentru participanți este monumentul istoric din fața Liceului Tehnologic „Gustav Gündisch”, iar ora anunțată pentru începerea manifestării este 10:00.

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