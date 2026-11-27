Pe scurt:
Primăria Cisnădie invită cetățenii la un moment solemn dedicat Marii Uniri, organizat la monumentul istoric din fața liceului.
Ziua Națională a României va fi marcată la Cisnădie pe 1 decembrie 2026, începând cu ora 10:00, la monumentul istoric din fața Liceului Tehnologic „Gustav Gündisch”. Invitația adresată locuitorilor a fost publicată de Primăria Orașului Cisnădie.
Întâlnirea este anunțată ca un moment solemn, dedicat celebrării Zilei Naționale și omagierii celor care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri.
Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre programul de Ziua Națională de la Mediaș, care include un spectacol folcloric, o masă rotundă și ceremonii oficiale.
La Cisnădie, punctul de întâlnire pentru participanți este monumentul istoric din fața Liceului Tehnologic „Gustav Gündisch”, iar ora anunțată pentru începerea manifestării este 10:00.
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