Actorul Alex Bogdan și-a anulat toate întâlnirile programate cu liceenii din țară, în care voia să vorbească despre cei 16 ani de dependență de jocuri de noroc, după ce Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) a cerut școlilor să renunțe la astfel de evenimente. Practica pe care agenția o consideră contraindicată a fost folosită ani la rând și la Sibiu, unde polițiștii au adus foști consumatori de droguri în fața a mii de elevi.

Cum a pornit inițiativa lui Alex Bogdan

La începutul săptămânii, actorul a lansat un apel către profesorii și directorii de licee: se oferea să vină gratuit, din ianuarie, oriunde ar fi fost chemat, pentru a le povesti adolescenților cum l-a afectat dependența. A pus la dispoziție și un formular online pentru înscrierea școlilor, iar potrivit Digi24, în calendarul lui apăreau deja întâlniri cu elevi din mai multe județe, în ianuarie și februarie.

Alex Bogdan își spune povestea și pe scenă, în one-man show-ul „Viață în lucru”, o coproducție Touchstone Creative x Pulse și a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, cu premiera în septembrie 2026.

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Cine este Alex Bogdan

Alex Bogdan are 40 de ani și s-a născut la Târgu Ocna. A absolvit actoria la Universitatea Hyperion în 2008 și un master în arta actorului la UNATC București. Primul rol principal în film l-a avut în 2017, în „Ana, mon amour”, urmat de „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” și „5Gang”, iar mai recent a jucat în comediile „Tati Part Time” și „Candidatul perfect”. Publicul larg îl știe și din televiziune: a fost concurent la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și detectiv în show-ul Masked Singer.

De câțiva ani vorbește deschis despre dependența de jocuri de noroc, care l-a ținut captiv 16 ani. A povestit public, la Digi24, că ajunsese să piardă câte 5.000 de euro într-o noapte și sute de mii de euro în total, iar dependența i-a distrus relațiile cu cei din jur.

Ce spune ANPCDDA

Vineri, 27 noiembrie, agenția și-a exprimat pe pagina sa de Facebook „profunda îngrijorare” față de tendința școlilor de a organiza întâlniri între elevi și foști consumatori de droguri sau persoane cu alte adicții, inclusiv jocurile de noroc. Fără să-l numească pe actor, ANPCDDA afirmă că mărturiile persoanelor aflate în recuperare nu sunt o măsură de prevenire fundamentată științific și că practica este contraindicată de forurile europene și internaționale de profil, EUDA și UNODC.

Printre riscurile enumerate de agenție: elevii vulnerabili îl pot vedea pe vorbitor ca pe un personaj interesant sau chiar eroic, pot crede că pot experimenta și își vor reveni fără urmări, iar poveștile detaliate pot funcționa involuntar ca un „ghid practic”. În schimb, ANPCDDA recomandă activități care dezvoltă abilitățile sociale și emoționale, prezentarea datelor reale despre consum și sprijinul familiei. Conducerile școlilor, inspectoratele și asociațiile de părinți sunt sfătuite să consulte agenția și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog înainte să aprobe astfel de evenimente.

Mesajul publicat de ANPCDDA pe 27 noiembrie 2026. Foto: ANPCDDA / Facebook

Psihiatrul Eugen Hriscu a explicat, citat de Edupedu, că adolescenții cântăresc riscul altfel decât adulții, iar ce pentru un adult sună a avertisment poate deveni pentru ei o invitație tentantă.

„Ce a ținut de mine am făcut”

La câteva ore după mesajul agenției, Alex Bogdan a anunțat într-o postare pe Facebook că renunță la toate întâlnirile. Actorul spune că nu a pretins niciodată că e expert sau că face terapie, ci voia doar să-și spună povestea, așa cum o face pe scenă. Recunoaște că un subiect atât de dificil poate crea dispute între el și psihologi sau instituțiile statului, dar spune că nu are energie pentru conflicte.

„Aștept să văd ce face statul atât de interesat de soarta adolescenților.” Alex Bogdan, actor

Și-a cerut scuze „dacă a greșit cu ceva” și i-a invitat pe psihologi și pe reprezentanții statului să vadă spectacolul, după care să vină cu propuneri proprii, care să vorbească pe limba adolescenților.

Sâmbătă, ANPCDDA a revenit cu precizări, relatate de Edupedu: mărturiile despre recuperare „merită respectate”, iar avertismentul privește metodologia prevenției în școli, nu valoarea experiențelor personale. Agenția a trimis la curriculumul european de prevenire, care trece mărturiile foștilor consumatori printre abordările care nu funcționează în școli.

Ce spune lumea: valul de reacții e de partea actorului

Postarea actorului a strâns în mai puțin de o zi aproape 6.000 de reacții, de peste zece ori mai multe decât mesajul agenției (circa 420 de reacții și 244 de comentarii). Pe ambele pagini, majoritatea comentariilor îi țin partea lui Alex Bogdan.

„Voi ce faceți concret?” Cea mai frecventă întrebare de sub postarea ANPCDDA: utilizatorii cer exemple de proiecte în școli, câți elevi au fost ajutați și ce s-a făcut împotriva sălilor de jocuri de lângă școli.

Cea mai frecventă întrebare de sub postarea ANPCDDA: utilizatorii cer exemple de proiecte în școli, câți elevi au fost ajutați și ce s-a făcut împotriva sălilor de jocuri de lângă școli. De ce nu împreună? Mulți întreabă de ce specialiștii nu i-au propus actorului o colaborare, prin care povestea lui să fie integrată într-un program validat științific.

Mulți întreabă de ce specialiștii nu i-au propus actorului o colaborare, prin care povestea lui să fie integrată într-un program validat științific. Statul și banii din jocuri. Mai mulți comentatori amintesc de reclamele la pariuri de la fiecare colț și de faptul că statul încasează taxe din jocurile de noroc.

Mai mulți comentatori amintesc de reclamele la pariuri de la fiecare colț și de faptul că statul încasează taxe din jocurile de noroc. Părinții voiau întâlnirile. O mamă scrie că anunțul actorului fusese distribuit pe grupul clasei, iar profesorii și părinții erau de acord.

O mamă scrie că anunțul actorului fusese distribuit pe grupul clasei, iar profesorii și părinții erau de acord. Critici la stilul comunicatului. Unii comentatori consideră că recomandările agenției sunt formulări generale, fără nimic concret.

Au existat și voci mai nuanțate: un comentator amintește că ANPCDDA are o schemă de personal foarte mică pentru tot ce gestionează și sugerează ca experiența de viață și teoria să fie combinate. Iar o psihologă din Pitești, care obținuse pentru 4 martie o dată pentru vizita actorului, a scris sâmbătă că ianuarie și februarie erau deja ocupate în toată țara și că elevii au nevoie de modele, nu doar de specialiști.

La Sibiu, foști dependenți au vorbit în fața a mii de elevi

Până la anularea turneului, niciun liceu din Sibiu nu anunțase public o întâlnire cu Alex Bogdan. Formatul criticat acum de ANPCDDA este însă cunoscut sibienilor. În aprilie 2023, peste 3.500 de elevi sibieni au ascultat poveștile a trei foști consumatori de droguri, la un eveniment organizat de IPJ Sibiu în Sala Transilvania.

În martie 2024, polițiștii au lansat la Colegiul Național „Octavian Goga” campania „DA vieții fără droguri”, iar în noiembrie același an, în Aula Magna a Facultății de Medicină, alți foști consumatori și-au spus povestea în fața a sute de elevi. În septembrie 2026, formatul s-a schimbat: 200 de liceeni au testat ochelari care simulează efectele drogurilor, la o întâlnire cu polițiștii.

Și pe partea de jocuri de noroc, Sibiul a ales deja calea dură. În aprilie, Consiliul Local a votat interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc în municipiu, iar acestea dispar treptat, pe măsură ce le expiră autorizațiile.

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