Cu doi ani înaintea alegerilor locale din 2028, Sibiul are deja primul candidat anunțat pentru funcția de primar. Arhitectul Alexandru Găvozdea a confirmat, în exclusivitate pentru reporterii Ora de Sibiu, că va intra din nou în cursa electorală. Acesta intenționează să candideze tot ca independent și spune că nu se teme de o eventuală confruntare cu Astrid Fodor.

Alexandru Găvozdea a făcut anunțul joi 26 noiembrie, în cadrul unei întâlniri la care au participat mai mulți dintre simpatizanții săi. Arhitectul se pregătește deja pentru alegerile de peste doi ani, chiar dacă niciunul dintre potențialii săi contracandidați nu și-a anunțat, până acum, intenția de a intra în cursa pentru Primăria Sibiu.

„Deocamdată sunt și eu curios, pentru că nu văd niciun fel de direcție dinspre posibilii contracandidați. Eu cu siguranță vreau să fac ceea ce cred că e bine pentru Sibiu. Așa că o să vedem unde o să ajungă campania”, a declarat Alexandru Găvozdea, în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

Știrile dimineții pe e-mail, gratuit De luni până vineri la 5:45, Sibiul pe scurt Știrea zilei, vremea, unde se oprește apa sau curentul și ce poți face seara. Citești în cinci minute. În ediția de joi, 26 noiembrie Restaurantele, la bilanț: liderul vinde mai mult, dar câștigă mai puțin decât în 2024 Gripa a reapărut în județul Sibiu, iar infecțiile respiratorii s-au înmulțit Modernizarea Sălii Transilvania are câștigător: 34,59 milioane de lei Adresa ta de e-mail Trimite-mi știrile De luni până vineri. Te dezabonezi cu un clic. Politica de confidențialitate Știrile dimineții Mai e un pas: confirmă adresa Ți-am trimis un e-mail la . Apasă pe butonul din el și prima ediție îți vine în următoarea dimineață de lucru, la 5:45. Nu a ajuns? Trimite-l din nou Am greșit adresa

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Alexandru Găvozdea candidează din nou la Primăria Sibiu în 2028. Nu se teme de o confruntare cu Astrid Fodor: ”E binevenită” — VIDEO

Nu se teme de o nouă confruntare cu Astrid Fodor

Întrebat cum ar privi o eventuală candidatură a actualului primar al Sibiului, Astrid Fodor, Găvozdea a răspuns că nu se teme de o nouă confruntare electorală. Acesta susține că și-ar dori însă ca viitoarea campanie să includă dezbateri despre nevoile și direcția de dezvoltare a orașului.

„Nu, în niciun caz nu e o teamă, dar cred că este foarte important să reușim să avem și niște discuții despre ce e mai bine pentru oraș. Experiența dânsei cu siguranță poate să fie foarte bună, să fie pusă în fața sibienilor. Dar dialogul ăsta trebuie să existe și o dezbatere cu sibienii, pentru binele sibienilor, e binevenită”, a declarat arhitectul.

Vrea să candideze tot ca independent

Găvozdea nu intenționează, cel puțin pentru moment, să intre în cursa electorală din partea unei formațiuni politice. Arhitectul mizează pe aceeași formulă cu care a intrat în competiția electorală în 2024.

„Deocamdată pare că cea mai bună soluție pentru mine, ca să ajung în locul pe care sibienii sper să mă propulseze, este să candidez ca independent, pentru că așa a fost susținerea pentru mine și data trecută. Sibienii asta așteaptă”, a mai declarat Alexandru Găvozdea.

Peste 10.800 de sibieni l-au votat la alegerile din 2024

Alexandru Găvozdea s-a clasat pe locul al doilea la alegerile locale din 9 iunie 2024, când a candidat ca independent pentru funcția de primar al municipiului Sibiu. Arhitectul a obținut 10.838 de voturi, reprezentând 19,31% din totalul voturilor valabil exprimate, devansând candidații PNL, PSD, Alianței Dreapta Unită și AUR.

Alegerile au fost câștigate atunci de Astrid Fodor, candidata Forumului Democrat al Germanilor din România, care a obținut 22.373 de voturi, reprezentând 39,86%.

În 2028, Alexandru Găvozdea va încerca pentru a doua oară să obțină mandatul de primar al municipiului Sibiu.

Comentarii