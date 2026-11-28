Pe scurt: Lucrările la Autostrada Sibiu–Făgăraș avansează pe toate cele patru loturi, cu un progres fizic cuprins între 29,46% și 56,86%. Termenul de finalizare a celor 68 de kilometri este anul 2028.

Autostrada Sibiu–Făgăraș (A13), cu o lungime totală de 68 de kilometri, înregistrează progrese pe toate cele patru loturi. Stadiul fizic al lucrărilor variază între 29,46% și 56,86%, potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, citat de Mediafax.

Lotul Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus se apropie de 57%

Pe Lotul 1 Boița–Avrig, în lungime de 14,25 kilometri, progresul fizic a ajuns la 29,46%. Sunt mobilizați 323 de muncitori și 56 de utilaje, care execută lucrări la terasamente și poduri. Tot pe acest tronson va fi construit nodul rutier din zona Boița, care va asigura conexiunea dintre A13, A1 și DN7.

Pe Lotul 2 Avrig–Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,92 kilometri, lucrările au ajuns la 56,10%. În teren sunt 250 de muncitori și 80 de utilaje. Aceștia lucrează la structuri, terasamente și sistemele de evacuare a apelor pluviale.

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Cel mai avansat este Lotul 3 Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus, în lungime de 17,61 kilometri, unde progresul fizic este de 56,86%. Pe șantier lucrează 400 de muncitori și 180 de utilaje, inclusiv la structura pasajului din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus.

Pe Lotul 4 Sâmbăta de Sus–Municipiul Făgăraș, stadiul lucrărilor este de 48,54%. Contractul cuprinde și construirea unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,65 kilometri. Cei 300 de muncitori și cele 200 de utilaje mobilizate aici execută lucrări la structuri, terasamente și relocarea utilităților.

Potrivit lui Cristian Pistol, în mai multe puncte de pe traseu a fost deja așternut asfalt. Constructorul și-a adaptat mobilizarea în funcție de lucrările care pot fi executate în sezonul rece.

Contractele valorează 6,4 miliarde de lei, iar finalizarea este prevăzută în 2028

Cele patru contracte au o valoare totală de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027. Lucrările sunt executate de constructorul turc Makyol, cu termen de finalizare în anul 2028.

Directorul general al CNAIR subliniază importanța proiectului pentru Sibiu, Țara Făgărașului și Brașov, prin investițiile și locurile de muncă pe care le poate susține, dar și pentru conectivitatea rutieră a României.

Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș face parte din proiectul de conectare a centrului Transilvaniei cu Muntenia și Moldova printr-o infrastructură rutieră de mare viteză.

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