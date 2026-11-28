Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins toate cele opt contestații depuse la licitația pentru centura Mediașului, câștigată în aprilie de Strabag. Anunțul a fost făcut vineri seara de primarul Gheorghe Roman, care spune că va decide asupra semnării contractului după ce expiră termenul de zece zile în care firmele pot ataca decizia în instanță.

Ce a decis CNSC în cazul centurii Mediașului

Decizia nr. 3715 a fost adoptată pe 20 noiembrie 2026, iar primarul a publicat fragmente din ea pe pagina sa de Facebook, alături de un mesaj pentru medieșeni. Consiliul a judecat împreună opt dosare, deschise de patru participanți la licitație: Porr Construct, Construcții Erbașu, asocierea condusă de Eurocerad International și Strabag, firma desemnată câștigătoare.

Potrivit documentului, cele trei contestații ale Porr Construct, cea a Construcții Erbașu și cea a asocierii Eurocerad International au fost respinse ca nefondate. Aceeași soluție a primit și una dintre contestațiile Strabag, iar alte două, depuse tot de constructorul austriac, au fost respinse ca rămase fără obiect.

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Decizia este obligatorie, dar împotriva ei se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare.

„După câteva luni de așteptare, Consiliul s-a pronunțat și a respins toate contestațiile. Pentru mine, această decizie întărește încrederea în modul în care echipa Primăriei și firma de consultanță au evaluat ofertele.” Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș

Ce urmează până la semnarea contractului cu Strabag

Primăria așteaptă acum comunicarea oficială a deciziei. De la acea dată, firmele care au fost parte în dosar au la dispoziție zece zile pentru a depune plângere la instanța competentă, a explicat primarul.

„După expirarea termenului, voi analiza situația împreună cu avocați specializați în achiziții publice. În funcție de această analiză, voi semna contractul de proiectare și execuție cu STRABAG sau, dacă se depune o plângere și situația o impune, voi aștepta hotărârea instanței.” Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș

Dacă niciuna dintre firme nu merge în instanță, contractul ar putea fi semnat cel mai devreme în decembrie. Depunerea unei plângeri nu suspendă automat procedura. Primăria poate decide suspendarea, iar instanța o poate dispune, la cerere, în condițiile Legii nr. 101/2016.

Când ar putea începe lucrările

Contractul cuprinde atât proiectarea, cât și execuția. Termenul total, anunțat de primărie când șase constructori au depus oferte, este de 38 de luni: șase luni pentru proiectare, două luni pentru verificarea proiectului tehnic de către primărie și 30 de luni pentru lucrările propriu-zise. Șantierul s-ar deschide, așadar, abia după etapa de proiectare, iar centura ar fi gata la mai bine de trei ani de la semnarea contractului.

La lansarea licitației, în iulie 2024, valoarea estimată a contractului era de 846 de milioane de lei, potrivit datelor din anunțul de participare, citate atunci de Economedia. Banii vin, spune primarul, din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, și de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Un proiect așteptat de peste 30 de ani

În aprilie, comisia de evaluare a primăriei a anunțat că Strabag a câștigat licitația pentru centura Mediașului, iar contractul ar fi putut fi semnat până la jumătatea lunii mai, dacă nu apăreau contestații. Au apărut însă opt, iar în iulie CNSC a prelungit termenul de soluționare.

Varianta ocolitoare are aproximativ 8,7 kilometri. Pornește din sensul giratoriu de pe DN 14, traversează calea ferată și râul Târnava Mare, se intersectează cu DN 14A (strada Baznei) printr-un sens giratoriu suspendat și revine în DN 14 la intersecția cu drumul spre Buzd. Traseul avizat de CNAIR în 2023 include pasaje, poduri, viaducte și două noduri rutiere.

În mesajul de vineri, Gheorghe Roman numește centura „cea mai amplă și mai așteptată” investiție pentru Mediaș din ultimii 30–40 de ani și promite că îi va ține la curent pe medieșeni cu pașii următori.

Sursa: postarea primarului Gheorghe Roman de pe Facebook, cu pagini din decizia CNSC nr. 3715/2026.

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