Pe scurt: Cea de-a VII-a ediție a manifestării științifice „Abordarea interdisciplinară a pacientului neurologic” s-a desfășurat vineri, 27 noiembrie 2026. Printre participanți s-a aflat prof. univ. dr. Corina Roman, șefa Secției Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Cea de-a VII-a ediție a manifestării științifice „Abordarea interdisciplinară a pacientului neurologic” s-a desfășurat vineri, 27 noiembrie 2026, cu participarea prof. univ. dr. Corina Roman, șefa Secției Neurologie, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Întâlnirea a fost dedicată schimbului de experiență, dialogului profesional și colaborării între specialități în îngrijirea pacienților. Corina Roman a participat alături de colegi și specialiști din domeniul medical la discuții privind actualizarea cunoștințelor, prezentarea experiențelor profesionale și identificarea soluțiilor pentru abordarea complexă a pacientului neurologic.

„Abordarea interdisciplinară reprezintă un element esențial în medicina modernă, iar astfel de întâlniri contribuie la consolidarea echipei medicale și la îmbunătățirea calității actului medical”, a transmis spitalul.

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Instituția a mulțumit participanților pentru contribuțiile științifice și implicarea în discuții, precum și organizatorilor și celor care susțin educația medicală continuă în domeniul neurologiei.

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