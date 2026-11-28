Pe scurt: Medici specialiști și rezidenți din ATI și Medicină de Urgență, alături de studenți paramedici SMURD, au participat joi, 26 noiembrie 2026, la un workshop de management al căii aeriene dificile. Pregătirea s-a desfășurat la Centrul de Simulare al Facultății de Medicină din Sibiu.

Medici specialiști și rezidenți din ATI și Medicină de Urgență, precum și studenți paramedici SMURD, au exersat scenarii de intubație dificilă joi, 26 noiembrie 2026, la Centrul de Simulare al Facultății de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Workshopul „Managementul căii aeriene dificile” a fost creditat de Colegiul Medicilor din România, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Evenimentul a fost organizat de conf. univ. dr. Alina Bereanu, medic-șef Secția Clinică ATI și membru în Comisia de Simulare a Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI), alături de dr. Bogdan Csillag, medic-șef UPU-SMURD Sibiu și instructor acreditat al Consiliului European de Resuscitare (ERC).

Participanții au exersat cu manechine și echipamente pentru intubație

Workshopul s-a desfășurat în parteneriat cu compania KARL STORZ, care a pus la dispoziție manechine specializate și echipamente pentru intubație: sisteme pentru intubație fibroscopică, endoscop Bonfils, bronhoscop flexibil și videolaringoscop.

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Alături de organizatori, din echipa de instructori au făcut parte conf. univ. dr. Mihai Sava, șef lucr. dr. Iris Mureșan, șef lucr. dr. Bogdan Vintilă și dr. Ionel Dudaș. Sub îndrumarea lor, participanții au exersat practic scenarii complexe, prin simulări de intubație dificilă.

Spitalul subliniază rolul simulării medicale în pregătirea echipelor pentru gestionarea situațiilor critice și de urgență.

„Managementul căilor aeriene reprezintă o componentă esențială în activitatea medicilor care practică medicina intensivă și de urgență. În aceste cazuri, timpul este foarte important, iar îmbunătățirea abilităților necesare acestui act medical înalt calificat se poate face doar prin simulare periodică”, a declarat dr. Bogdan Csillag, medic-șef UPU-SMURD Sibiu.

„Ne dorim să formăm reflexe salvatoare într-un mediu sigur, astfel încât în sala de operație sau în urgență fiecare manevră să fie precisă și rapidă”, a adăugat conf. univ. dr. Alina Bereanu, medic-șef Secția Clinică ATI.

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