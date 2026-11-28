După ce a luat la pas cartierele Sibiului și a discutat cu locuitorii despre problemele cu care se confruntă zi de zi, Alexandru Găvozdea a lansat platforma „Sibiul pe bune”, unde oamenii pot reclama neregulile din oraș și pot propune soluții. La întâlnirea la care au participat mai mulți simpatizanți ai candidatului independent la Primăria Sibiu, discuțiile au scos la iveală numeroase nemulțumiri legate de administrația locală. Un sibian a povestit cum a bătut la ușile Primăriei fără rezultat, iar altul i-a recomandat arhitectului o carte din care să se inspire în administrarea orașului.

În ultima perioadă, Alexandru Găvozdea a vizitat mai multe cartiere ale Sibiului, încercând să descopere orașul prin ochii celor care locuiesc dincolo de centrul istoric. A discutat cu oamenii despre lipsa locurilor de parcare, calitatea lucrărilor publice, siguranța pietonilor, dar și despre probleme aparent mărunte, care le complică viața de zi cu zi.

Concluziile acestor întâlniri au fost prezentate în cadrul unui eveniment la care au participat mai mulți simpatizanți ai candidatului independent. Găvozdea spune că, în timpul vizitelor, a întâlnit oameni care și-au pierdut încrederea că sesizările lor mai pot schimba ceva.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Am vrut să văd cu ochii celor care locuiesc în cartier ce se întâmplă prin cartierele respective, și lucruri bune, dar și lucruri care poate așteaptă de multă vreme o rezolvare. De multe ori, oamenii au venit cu întrebarea asta foarte neîncrezătoare: «Bine, bine, vorbim, dar ce se întâmplă după ce vorbim?»”, a declarat Alexandru Găvozdea.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Ce a descoperit Alexandru Găvozdea după ce a luat la pas cartierele Sibiului. Nemulțumirile oamenilor dincolo de centrul istoric — VIDEO

„Sibiul nu se termină la centrul istoric”

Dincolo de imaginea orașului admirat de turiști, cu piețe istorice și clădiri impresionante, există cartiere în care sibienii se confruntă zilnic cu probleme pentru care așteaptă soluții.

„E important de subliniat faptul că Sibiul nu se termină la centrul istoric, la limita lui. Cei mai mulți dintre noi trăim, de fapt, în cartierele din afara centrului istoric. Acolo facem cumpărături, acolo ne întâlnim cu vecinii, acolo creștem copiii, acolo îmbătrânim. Deci calitatea vieții noastre acolo se măsoară, se decide”, a explicat arhitectul.

Una dintre întrebările adresate de locuitori în timpul vizitelor i-a atras în mod deosebit atenția.

„Dom’le, cât de grav trebuie să fie ceva ca să fie luată în serios sesizarea mea? Problema din viața mea de zi cu zi e a mea, dar eu o resimt în fiecare zi. Când va fi luată în serios?”, a povestit Găvozdea, reproducând cuvintele unui sibian.

De la lipsa parcărilor la băncile de care au nevoie vârstnicii

În cartierul Ștrand, spre exemplu, oamenii i-au vorbit despre nevoia amplasării unor bănci pe traseele dintre blocuri și magazine. Pentru persoanele în vârstă sau cele cu dificultăți de deplasare, drumul spre casă, cu plasele pline de cumpărături, poate deveni o adevărată provocare.

În alte zone, sibienii au reclamat gardurile vii care reduc vizibilitatea șoferilor în intersecții, mașinile parcate pe trotuare, lipsa spațiilor de socializare și calitatea lucrărilor executate pe domeniul public.

„Da, OK, e bine că se face ceva, dar calitatea nu e chiar așa cum ne-am aștepta. Și asta o spun oameni, nu arhitecți, nu ingineri constructori, ci oameni care trăiesc orașul și și-l folosesc”, a spus Găvozdea.

Arhitectul a povestit și experiența unei femei aflate în scaun cu rotile, care nu a putut folosi platforma destinată persoanelor cu dizabilități dintr-un pasaj subteran și a fost nevoită să facă un ocol considerabil pentru a traversa strada.

„Sibiul pe bune”, platforma unde problemele orașului vor fi la vedere

În urma discuțiilor din cartiere, Alexandru Găvozdea a lansat platforma „Sibiul pe bune”, disponibilă pe site-ul alexandrugavozdea.ro, prin intermediul căreia sibienii pot semnala neregulile pe care le întâlnesc în oraș.

Oamenii pot reclama probleme legate de trafic, curățenie, spații verzi, siguranță sau circulația pietonilor, pot atașa fotografii și pot indica zona în care au observat neregulile. Sesizările pot fi afișate anonim sau cu numele autorului.

Particularitatea platformei este că problemele semnalate vor putea fi văzute și de ceilalți utilizatori, care pot completa observațiile deja formulate.

„Sesizările rămân vizibile pentru toată lumea, astfel încât eu pot să completez ce am observat la mine în cartier. Pot să întăresc un lucru sau pot să zic: OK, dacă s-a spus aia, mă pot orienta spre alt subiect”, a explicat Găvozdea.

Scopul inițiativei este realizarea unei hărți a problemelor din cartierele Sibiului. Arhitectul și echipa sa își propun să centralizeze sesizările, să identifice instituțiile responsabile și să facă demersuri pentru găsirea unor soluții, urmând ca răspunsurile autorităților să fie făcute publice.

„Mai e cineva cu problema asta? Hai să ne adunăm toți trei, poate împreună găsim o soluție mai bună”, a adăugat acesta.

Sesizările ajung la echipa lui Alexandru Găvozdea, nu sunt transmise automat Primăriei Sibiu și nu înlocuiesc reclamațiile oficiale adresate municipalității.

Sibienii pot transmite sesizări AICI.

Un sibian, dezamăgit de administrația locală: „Primăria n-a rezolvat nimic”

Prezentarea platformei a fost și un prilej pentru cei prezenți de a vorbi despre propriile experiențe cu administrația locală. Unul dintre sibieni a mărturisit că a făcut sesizări în repetate rânduri și că nici măcar deplasarea personală la sediul Primăriei nu a avut rezultatul dorit.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Ce a descoperit Alexandru Găvozdea după ce a luat la pas cartierele Sibiului. Nemulțumirile oamenilor dincolo de centrul istoric — VIDEO 2

„Când am pus problemele astea Primăriei Sibiu, Consiliului Local, n-am primit niciodată un răspuns, în sensul că s-au rezolvat anumite probleme. M-am dus la Primărie și i-am spus chiar unui cunoscut de-al meu care are o funcție acolo sau a avut, dar Primăria n-a rezolvat nimic”, a declarat sibianul.

Acesta a criticat marcajele rutiere de pe străzile aglomerate și amplasarea semafoarelor înaintea sensurilor giratorii. Totodată, a atras atenția asupra unei categorii de oameni care riscă să rămână neauziți chiar și în contextul digitalizării administrației: vârstnicii.

„Sunt oameni în vârstă care nu știu să folosească d-astea de socializare. Și atunci ăia cum sesizează ceva? Copiii sunt ocupați, că au și ei serviciu, probleme. Și zic: «Lasă, lasă că sesizăm noi» și nu ajung sesizările acolo”, a mai spus bărbatul.

Găvozdea a punctat însă că există și instrumente ale municipalității care funcționează, dând exemplul modulului de sesizări din aplicația Sibiu City App, pe care spune că l-a folosit cu succes.

Au vrut să construiască o bază sportivă pentru copii, dar demersurile s-au blocat

Un alt participant la întâlnire, fost sportiv de performanță și membru al clubului de rugby Dragonii, a povestit cum a încercat să obțină sprijinul Primăriei pentru identificarea unui teren pe care să fie amenajată o bază sportivă destinată copiilor cu vârste între 6 și 14 ani.

Bărbatul susține că exista posibilitatea atragerii unor fonduri private pentru realizarea proiectului, însă discuțiile cu reprezentanții administrației locale nu au dus la niciun rezultat.

„În prima zi a zis: «Sigur că da, fără niciun fel de probleme» și mi-a spus: «Veniți după trei zile să scot hărțile». Și după trei zile, când m-am dus acolo, a zis: «Da, noi n-am vorbit niciodată». Deci asta este experiența cu administrația locală din Sibiu”, a povestit acesta.

Sibianul a vorbit și despre necesitatea unei strategii de dezvoltare pe termen lung, susținând că locuitorii ar trebui consultați în privința direcției pe care orașul o va urma.

„N-am văzut nicio clipă la administrația Sibiu o aplecare spre a consulta populația. Ce vreți să faceți din Sibiul ăsta? Și când spun ce vreți să faceți din Sibiul ăsta, pe 10 ani, pe 20 de ani, pe 30 de ani, nu mâine, că mai tragem o dungă”, a adăugat bărbatul.

Un sibian i-a recomandat lui Găvozdea o carte despre administrarea unui oraș

Printre reclamații și propuneri, întâlnirea a avut și un moment inedit. Unul dintre participanți i-a recomandat lui Alexandru Găvozdea să citească o carte despre transformarea Singaporelui, pentru a se inspira din modelul de dezvoltare al acestuia.

Sibianul a făcut referire la volumul „Din lumea a treia în prima” și a atras atenția asupra absenței tinerilor de la astfel de întâlniri, încurajându-i să se implice în viața comunității.

„Nu văd tinerii în sală și mă gândesc dacă citesc din cartea asta. Poate intră în politică, poate nu neapărat să intre într-un partid, ci să participe cumva tot independent, să devină un sprijin al primarului independent”, a spus participantul.

Prin lansarea platformei „Sibiul pe bune”, Alexandru Găvozdea își propune să continue dialogul început în cartiere și să transforme nemulțumirile individuale în demersuri comune. Pentru oamenii care spun că au făcut deja numeroase sesizări fără rezultat, adevăratul test va fi însă rezolvarea efectivă a problemelor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Ce a descoperit Alexandru Găvozdea după ce a luat la pas cartierele Sibiului. Nemulțumirile oamenilor dincolo de centrul istoric — VIDEO 3

Comentarii