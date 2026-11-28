Ce cadouri poți cumpăra cu maximum 100 de lei din Târgul de Crăciun din Sibiu? De la turtă dulce la 15 lei și globuri pictate manual până la căni personalizate, lumânări parfumate și obiecte realizate la imprimanta 3D, oferta este variată. Am trecut pe la căsuțele comercianților, am verificat prețurile și am căutat câteva combinații de cadouri care nu depășesc bugetul de 100 de lei.

Ce cadouri poți cumpăra cu maximum 100 de lei din Târgul de Crăciun din Sibiu? De la turtă dulce la 15 lei și globuri pictate manual până la căni personalizate, lumânări parfumate și obiecte realizate la imprimanta 3D, oferta este variată. Am trecut pe la căsuțele comercianților, am verificat prețurile și am căutat câteva combinații de cadouri care nu depășesc bugetul de 100 de lei.

„Cine o cumpără, o și spală”

Câțiva pași mai încolo, pe dreapta, la căsuța 75, am dat de „Căni mișto”: căni lucrate manual, cu fetițe, câini, dinozauri, pisici sau ursuleți, ba chiar și unele fosforescente, care luminează în întuneric. „Soția mea face asta de 12 ani. Pe cele simple le facem împreună, cele frumoase sunt doar meritul ei. De opt ani venim în târg”, mi-a povestit Ali.

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Cănile merg la microunde, dar se spală de mână, iar regula casei, spusă de Ali cu un zâmbet, e simplă: „Cine o cumpără, o și spală.” Costă între 50 și 80 de lei, în funcție de model.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ce cadouri poți cumpăra cu 100 de lei din Târgul de Crăciun din Sibiu: de la căni decorate manual la lumânări care arată ca prăjiturile / foto — VIDEO

Pisici, geci și mașini ieșite din imprimanta 3D

Am trecut pe lângă curmalele prăjite fără să cumpăr și am ajuns la căsuța 15, la Adi, care printează 3D de doi ani. Munca nu e chiar atât de „automată” pe cât ai crede, pentru că un produs stă în medie patru-cinci ore în imprimantă, iar unele chiar și zece.

Pe taraba lui am găsit pisicuțe la 35 de lei, tablouri cu mașini la 50 de lei și preferatele mele, niște geci de iarnă la 40 de lei care sunt, de fapt, suporturi de creioane și arată de parcă tocmai le-ai pus pe umeraș.

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Pentru brad, Adi are și ornamente la 10 lei bucata, poate cea mai bună variantă dacă vrei să „completezi” un cadou.

Unde târgul miroase a Crăciun

Cu cât înaintam, cu atât aerul se schimba, până când totul a început să miroasă a scorțișoară și a portocale. Un miros mai frumos și mai potrivit pentru Crăciun nici că se putea, așa că l-am urmat până la căsuța 9, unde am vorbit cu Ileana. Ea ajută la vânzarea aranjamentelor făcute de familia ei extinsă, care lucrează la ele tot anul, nu doar în preajma sărbătorilor. Familia face aceste lucruri de 13 ani, iar la Sibiu vine de aproximativ opt.

Prețurile de aici sunt mici: un mănunchi de scorțișoară costă 8 lei, un glob de scorțișoară 30 de lei, iar ghirlandele din fructe deshidratate pornesc de la 15 lei și ajung la 20 sau 35 de lei, după mărime. Pe rafturi te mai așteaptă aranjamente de masă și coronițe pentru ușă.

Ornamente din porțelan, făcute în doi

Dacă m-ați întreba care au fost obiectele mele preferate din tot târgul, aș răspunde fără să stau pe gânduri: cele de la căsuța 8, ale soților din spatele afacerii Vali Bondoc. Din 2007 el face porțelanul, iar ea îl pictează, iar în 2018 au venit pentru prima dată la Târgul de Crăciun din Sibiu.

„Pregătirile pentru târg încep încet-încet din aprilie. Le facem cu mare drag și, când lucrăm la ele, chiar ne gândim la oamenii care le vor primi cadou”, mi-a spus Vali. Ornamentele costă între 40 și 70 de lei, în funcție de model, iar pentru un buget și mai mic există magneți între 15 și 20 de lei.

Portofele și brelocuri din piele

Am dat apoi de niște portofele haioase din piele, în formă de animăluțe colorate, cu bufnițe, căței și tigri, la 50 de lei bucata. Lângă ele stăteau brelocuri din piele la fel de vesele, la 25 de lei, și altele cu mesaje sau imagini inscripționate, la 20 de lei.

Săculețul fermecat

La căsuța 93, Săculețul fermecat, totul miroase a lavandă. Delia Moldovan și Camelia Moga vin aici cu globuri parfumate cu îngerași la 25 de lei, săculeți la 12 și 18 lei, săpunuri la 10, 15 și 20 de lei, pisicuțe cu lavandă la 25 și 55 de lei, jordițe la 18 lei și globuri croșetate manual la 10 și 25 de lei și nu numai!

„Lucrăm împreună și facem asta din 2019. Acesta este al doilea an la Târgul de Crăciun din Sibiu și totul este handmade, făcut de noi”, mi-au spus.

Lumânările care arată (și miros) a prăjituri

Imediat alături, la căsuța 92, la Adrian Dăncilă, miroase a prăjiturele. Lumânările le face soția lui de peste cinci ani, iar anul acesta e primul în care le-au adus în târg.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ce cadouri poți cumpăra cu 100 de lei din Târgul de Crăciun din Sibiu: de la căni decorate manual la lumânări care arată ca prăjiturile / foto — VIDEO 2

„Le face de la zero. Sunt 100% naturale, fără parafină”, spune Adrian. Seamănă atât de bine cu dulciurile, încât mulți se păcălesc. „Avem clienți care le țin și șase-șapte luni fără să le aprindă și tot miros frumos în casă.”

Lumânările în formă de omuleț din turtă dulce costă 25 de lei, brăduții 20, gogoșelele cu aromaterapie 30, iar brioșele colorate 35 de lei. Mai găsești săpun de dulap la 25 de lei, care ține șase-șapte luni, și aranjamente mai complexe, între 50 și 90 de lei.

Ce poți alege cu 100 de lei

Din tot ce am văzut, am pus cap la cap trei cadouri care nu trec de 100 de lei.

Pentru brad și pentru casă – 93 de lei

ornament din porțelan pictat (căsuța 8): 60 de lei

lumânare în formă de omuleț din turtă dulce (căsuța 92): 25 de lei

mănunchi de scorțișoară (căsuța 9): 8 lei

Pentru cineva care nu începe ziua fără cafea – 95 de lei

cană lucrată manual, model simplu (căsuța 75): 50 de lei

lumânare-brioșă (căsuța 92): 35 de lei

glob croșetat manual (căsuța 93): 10 lei

Pentru cineva care stă mult la birou – 100 de lei

portofel din piele în formă de animăluț: 50 de lei

suport de creioane în formă de geacă de iarnă (căsuța 15): 40 de lei

ornament de brad printat 3D (căsuța 15): 10 lei

Cadou tradițional – 93 de lei

Ornament din porțelan 60 lei + lumânare 25 lei + scorțișoară 8 lei

Cadou pentru un iubitor de pisici – 95 de lei

Cană 50 lei + pisicuță 3D 35 lei + săpun 10 lei

Cadou parfumat – 83 de lei

Glob cu scorțișoară 30 lei + lumânare-brioșă 35 lei + săculeț cu lavandă 18 lei

Așadar, găsești sau nu un cadou deosebit cu 100 de lei în Târgul de Crăciun din Sibiu? Da, și nu doar unul.

Multe dintre produse sunt făcute chiar de oamenii care ți le vând și care, așa cum spunea Vali, se gândesc în timp ce lucrează la cel care le va primi.

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