Cafeaua de dimineață, întâlnirile la terasă și ieșirile în oraș susțin afaceri de milioane de lei în Sibiu. Hug The Mug conduce clasamentul firmelor încadrate la servirea băuturilor, însă societățile asociate afacerilor Atrium și Cafe Wien au raportat profituri cumulate de peste patru milioane de lei. Printre numele importante din clasament se află și Joyme Pub.

În municipiul Sibiu, 122 de societăți dintre cele incluse în analiza Topul HoReCa 2025, realizată de ZED-ZEN, au declarat în bilanț drept activitate principală servirea băuturilor.

Categoria include cafenele, baruri și alte tipuri de unități de alimentație publică.

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Ora de Sibiu a analizat rezultatele financiare individuale ale firmelor pentru a identifica societățile care au realizat cele mai mari afaceri și profiturile obținute de acestea.

Hug The Mug, de la cafeaua la pachet la afaceri de aproape 15 milioane de lei

Povestea Hug The Mug a început la Sibiu în 2015, când Nancy și Paul au deschis prima cafenea, pe Calea Dumbrăvii, promovând conceptul de coffee to go.

Un an mai târziu, antreprenorii inaugurau cea de-a doua locație, pe strada Nicolae Bălcescu.

În august 2016, cei doi fondatori vorbeau pentru Ora de Sibiu despre importanța unui plan de afaceri și a unei viziuni pe termen lung, explicând că o idee, oricât de bună, trebuie pusă în practică pentru a avea valoare.

Afacerea s-a dezvoltat ulterior și în zona restaurantelor, prin brandul Hug The Plate.

La aproximativ zece ani de la deschiderea primei cafenele, societatea Hug The Mug SRL a ajuns la o cifră de afaceri anuală de 14.871.209 lei, în creștere cu 9% față de anul precedent.

Firma a obținut un profit net de peste un milion de lei și a avut un număr mediu de 53 de salariați.

Societatea conduce detașat clasamentul, având o cifră de afaceri de peste două ori mai mare decât cea a firmei aflate pe locul al doilea.

Rezultatele financiare reflectă însă activitatea întregii societăți, inclusiv cea a unităților Hug The Plate, nu doar vânzările de cafea.

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Afacerile din jurul Atrium și Cafe Wien, profituri de peste patru milioane de lei

Unul dintre antreprenorii cunoscuți din industria localurilor din centrul istoric al Sibiului este Radu Coică, asociat de aproape două decenii cu afacerea Atrium din Piața Mică.

Două dintre societățile administrate de Radu Constantin Coică și Marius Cristian Georgescu, Bama Flex și R&M Activ, figurează printre primele patru poziții ale clasamentului.

Bama Flex SRL a raportat afaceri de 7,26 milioane de lei și un profit net de 2,29 milioane de lei.

Societatea are legături comerciale documentate cu afacerile Atrium, însă repartizarea exactă a localurilor între cele două firme nu este confirmată integral.

R&M Activ SRL, societatea pe care este înregistrată marca Atrium, a avut o cifră de afaceri de 4,08 milioane de lei și un profit net de aproape 834.000 de lei.

Radu Coică apare și în documentele publice ale Viena Cafe SRL, firma care operează Cafe Wien, localul cunoscut din Piața Huet.

Cele trei societăți au raportat împreună afaceri de 15,4 milioane de lei și profituri nete de peste 4,1 milioane de lei.

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Joyme Pub, afaceri de peste 5,5 milioane de lei

Pe locul al treilea în clasament se află Business Promotion SRL, societatea din spatele Joyme Pub, de pe Calea Dumbrăvii.

Firma a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 5.577.945 de lei și un profit net de 210.729 de lei.

Sursa: Facebook JOYME PUB

Numărul mediu de salariați a fost de 24.

Joyme este cunoscut sibienilor pentru restaurantul și pub-ul de pe Calea Dumbrăvii, complexul incluzând și facilități de cazare și organizare a evenimentelor.

Cafe Wien, aproape un milion de lei profit

Localul din Piața Huet se numără printre afacerile cu rezultate financiare importante din această categorie.

Viena Cafe SRL, societatea identificată inclusiv în informațiile juridice de pe site-ul Cafe Wien, a raportat afaceri de 4.064.280 de lei și un profit net de 978.511 lei.

Cu o cifră de afaceri de aproape patru ori mai mică decât cea a Hug The Mug, societatea a obținut un profit net apropiat de cel al liderului clasamentului.

La fiecare 100 de lei de cifră de afaceri, profitul net al Viena Cafe SRL a fost de aproximativ 24 de lei.

Firma a raportat un număr mediu de 13 salariați.

Topul firmelor din categoria cafenelelor și barurilor

Hug The Mug / Hug The Plate – cifra de afaceri: 14.871.209 lei; profit net: 1.010.838 lei. Bama Flex – cifra de afaceri: 7.257.957 lei; profit net: 2.291.186 lei. Business Promotion – Joyme Pub – cifra de afaceri: 5.577.945 lei; profit net: 210.729 lei. R&M Activ – Atrium – cifra de afaceri: 4.078.662 lei; profit net: 833.972 lei. Viena Cafe – Cafe Wien – cifra de afaceri: 4.064.280 lei; profit net: 978.511 lei. GBM Production – cifra de afaceri: 3.784.431 lei; profit net: 861.500 lei. Sim – cifra de afaceri: 2.399.986 lei; profit net: 26.773 lei. Beer Factory Sibiu – cifra de afaceri: 2.389.549 lei; profit net: 107.688 lei. Soriana Pub – cifra de afaceri: 2.371.492 lei; profit net: 82.805 lei. Income Production – cifra de afaceri: 2.249.741 lei; profit net: 107.949 lei.

Sursa: calculele Ora de Sibiu pe baza bilanțurilor individuale furnizate de ZED-ZEN.

Diferențele dintre firme sunt importante nu doar în ceea ce privește vânzările, ci și profitabilitatea.

De exemplu, Business Promotion, societatea din spatele Joyme Pub, a avut afaceri de aproape 5,6 milioane de lei, dar un profit net de aproximativ 211.000 de lei.

R&M Activ, firma pe care este înregistrată marca Atrium, a raportat un profit de aproape patru ori mai mare, deși cifra de afaceri a fost mai mică.

Sibienii sunt mai atenți la banii cheltuiți în oraș

Rezultatele financiare ale firmelor trebuie privite și în contextul schimbării comportamentului clienților.

În martie 2026, mai mulți antreprenori din alimentația publică sibiană declarau pentru Ora de Sibiu că localnicii au devenit mai atenți la cheltuieli și ies mai rar în oraș.

Unii dintre patronii localurilor sibiene au încercat să atragă clienții prin reduceri și oferte speciale.

Declarațiile descriu situația întâmpinată de o parte a antreprenorilor în 2026, ulterior anului financiar analizat în studiul ZED-ZEN.

La nivelul întregului județ Sibiu, analiza ZED-ZEN include 250 de societăți încadrate la activități de servire a băuturilor.

Acestea au raportat o cifră de afaceri cumulată de 112,3 milioane de lei, reprezentând aproximativ 15% din afacerile întregului sector al alimentației publice analizat în județ.

Clasamentul nu reprezintă un top al celor mai bune cafenele sau baruri și nici nu măsoară numărul clienților.

O societate poate opera mai multe localuri și poate desfășura activități suplimentare. În același timp, unele cafenele pot fi operate de firme care au declarat drept activitate principală serviciile de restaurant și, prin urmare, nu apar în acest clasament separat.

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