CSC 1599 Șelimbăr este în plin picaj, după ce a luat bătaie la scor sâmbătă, pe ”Municipal”, 0-4 cu Steaua, una din rivalele în lupta pentru evitarea retrogradării.
Șelimbărul a mers pe „Municipal” în plină criză, cu trei eșecuri consecutive și cu mare nevoie de puncte. Oaspeții au avut circa 150 de spectatori în peluză. Plecarea antrenorului Eugen Beza nu a rezolvat însă nimic din problemele echipei, din contră, le-a adâncit.
După un început de tatonare, Steaua a deschis scorul în minutul 12, când spaniolul Dani Garcia a marcat cu un șut din careu, lateral dreapta.
Conform Liga 2.ro, Bucuroiu are prima ocazie a sibienilor în minutul 23, dar trimite în plasa laterală din 15 metri. Sibienii s-au zbătut, dar nu au avut luciditate în preajma careului advers.
La pauză, echipa mai matură, Steaua a condus cu 1-0.
În minutul 56, Carlos Gonzalez a marcat pentru oaspeți și a năruit speranțele șelimbărenilor la un rezultat pozitiv.
Tot ibericul din atacul Stelei reușește „dubla” în minutul 62, iar ”călăreții roșii” au continuat prăbușirea.
Nici al treilea antrenor al sibienilor din acest sezon, Dragoș Militaru nu reușește să găsească soluții pentru redresarea echipei, un semn clar că lotul trebuie remaniat în iarnă.
Scorul a luat proporții în minutul 82, când Garcia a fost lansat cu o degajare de portar, a scăpat singur cu Brănescu și a marcat.
S-a terminat 4-0 pentru Steaua, iar Șelimbărul este într-o situație foarte dificilă, cu șanse mari de a retrograda.
”Călăreții roșii” au doar 9 puncte din 15 meciuri și au căzut pe locul 20.
CSC Șelimbăr: Brănescu – Al. Oroian (Monea 59), Wiktorski, Natea (A. Șerban 66), Mihart – Boboc, Al. Luca (D. Benzar 80) – Lanțoș, P. Petrescu, Kielhorn (Cătălina 80) – Bucuroiu. Antrenor: Dragoș Militaru
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