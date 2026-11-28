Pacienții cu venituri de până la 2.000 de lei pe lună pot face gratuit, fără coplată, procedurile de fizioterapie recomandate de medic la Spitalul Municipal Sibiu. Măsura a fost anunțată vineri seara de managerul unității, dr. Ștefania Șerban, într-o postare pe Facebook, preluată de AGERPRES.

Bolnavii se pot adresa Policlinicii Spitalului Municipal Sibiu, unde un medic specialist îi poate consulta și le poate recomanda procedurile de fizioterapie necesare. Consultația este gratuită pe baza biletului de trimitere.

Printre procedurile de care pot beneficia pacienții se numără magnetoterapia, terapia cu laser, terapia cu ultrasunete, terapia cu lampa Solux, precum și electroterapia cu curenți diadinamici, interferențiali și TENS (stimulare electrică nervoasă transcutanată), a precizat managerul pentru AGERPRES.

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Pentru a beneficia de procedurile gratuite, pacienții trebuie să facă dovada veniturilor lunare. Pensionarii prezintă cuponul de pensie, iar salariații o adeverință de venit.

„«Mă doare, dar nu îmi permit financiar.» Sunt cuvinte pe care le aud prea des. La Spitalul Municipal Sibiu, am decis împreună cu colegii mei ca persoanele cu venituri de până la 2.000 de lei/luna să beneficieze gratuit, fără coplată, de procedurile de fizioterapie disponibile, recomandate de medic”, a scris, pe Facebook, dr. Ștefania Șerban.

În cazul pacienților cu venituri lunare care depășesc pragul de 2.000 de lei, managerul spitalului spune că aceștia beneficiază de cele mai mici tarife din oraș pentru procedurile de fizioterapie. Prin această măsură, conducerea unității își propune să vină în sprijinul pacienților care amână tratamentele de recuperare medicală din cauza dificultăților financiare.

„Îmi doresc să putem ajuta cât mai mulți oameni să se miște mai ușor, să își recapete puterea și să nu mai amâne tratamentul din lipsa banilor”, a mai transmis Ștefania Șerban.

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