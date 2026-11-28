Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 din Sibiu a strâns 450 de kilograme de fructe, legume și alte alimente proaspete de sezon, în campania „Săptămâna fructelor și legumelor donate”. Produsele au fost predate gratuit Asociației Dia.Logos Sibiu, pentru afterschool-ul social „Șura dă aripi” din Gușterița.

Campania s-a desfășurat în perioada 23–27 noiembrie 2026, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC). La colectă au participat preșcolarii, părinții și cadrele didactice ale grădiniței.

Preșcolari de la Grădinița 43, cu donațiile strânse în campania SNAC. Foto: Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu

Echipa unității a verificat vizual, a sortat și a ambalat bunurile, pe care le-a găsit apte pentru consum. Toată cantitatea a fost predată cu titlu gratuit, printr-un proces-verbal încheiat pe 27 noiembrie, Asociației Dia.Logos Sibiu. Donația este destinată susținerii programului de afterschool social „Șura dă aripi”, derulat în proiectul „Șura Culturală Gușterița”, și va ajunge la persoane și familii aflate în situații de vulnerabilitate.

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Fructe și legume donate de preșcolarii Grupei Albinuțele. Foto: Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu

La predare, grădinița a fost reprezentată de directorul Simona Lungu și de coordonatorul SNAC, Anca Valentina Duma. Din partea asociației a participat președintele Alexandru Ioniță.

Predarea donației către Asociația Dia.Logos Sibiu. Foto: Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu

Grădinița le mulțumește părinților, copiilor și cadrelor didactice care s-au implicat în campanie.

Preșcolari de la Grădinița 43, în jurul pungilor cu fructe și legume donate. Foto: Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 Sibiu

Anul trecut, în aceeași campanie, Grădinița 14 din Sibiu a donat peste 200 de kilograme de fructe și legume tot către Șura Culturală.

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