Grădinița cu Program Prelungit nr. 43 din Sibiu a strâns 450 de kilograme de fructe, legume și alte alimente proaspete de sezon, în campania „Săptămâna fructelor și legumelor donate”. Produsele au fost predate gratuit Asociației Dia.Logos Sibiu, pentru afterschool-ul social „Șura dă aripi” din Gușterița.
Campania s-a desfășurat în perioada 23–27 noiembrie 2026, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC). La colectă au participat preșcolarii, părinții și cadrele didactice ale grădiniței.
Echipa unității a verificat vizual, a sortat și a ambalat bunurile, pe care le-a găsit apte pentru consum. Toată cantitatea a fost predată cu titlu gratuit, printr-un proces-verbal încheiat pe 27 noiembrie, Asociației Dia.Logos Sibiu. Donația este destinată susținerii programului de afterschool social „Șura dă aripi”, derulat în proiectul „Șura Culturală Gușterița”, și va ajunge la persoane și familii aflate în situații de vulnerabilitate.
La predare, grădinița a fost reprezentată de directorul Simona Lungu și de coordonatorul SNAC, Anca Valentina Duma. Din partea asociației a participat președintele Alexandru Ioniță.
Grădinița le mulțumește părinților, copiilor și cadrelor didactice care s-au implicat în campanie.
Anul trecut, în aceeași campanie, Grădinița 14 din Sibiu a donat peste 200 de kilograme de fructe și legume tot către Șura Culturală.
Comentarii
Ultima oră
- Managerii prevăd scumpiri în magazine și un recul în construcții, până în ianuarie acum 45 de minute
- Româncă de 23 de ani, ucisă cu o ganteră de iubitul italian lângă Pistoia acum 2 ore
- Generozitatea are chip de copil: 450 kg de fructe și legume de la Grădinița 43, pentru copiii din Gușterița / foto acum 2 ore
- Actorul Alex Bogdan, fost dependent de jocuri de noroc, nu le mai vorbește liceenilor așa cum se oferise: agenția antidrog spune că mărturiile fac rău elevilor acum 3 ore
- Avans la centura Mediașului: CNSC a respins toate cele opt contestații acum 3 ore