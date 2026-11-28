Pe scurt: Rafalele vor ajunge la 70 km/h, iar viscolul va reduce pe alocuri vizibilitatea sub 100 de metri. În unele județe, stratul de zăpadă poate depăși 25 de centimetri.

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă, 28 noiembrie 2026, un cod galben de ninsori viscolite și intensificări ale vântului în sudul Moldovei, Dobrogea și Muntenia. Avertizarea vine pe fondul unei răciri accentuate, potrivit Mediafax.

În Moldova, ninsorile vor continua până în dimineața zilei de duminică, 29 noiembrie 2026. Din după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, va ninge și în regiunile sudice, unde se va depune un strat de zăpadă cu grosimi în general de 5–15 centimetri și izolat de peste 25 de centimetri.

Vântul se va intensifica în regiunile sud-estice și sudice, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale în general de 50–70 km/h. Temporar, intensificările vor fi asociate cu ninsoare, viscol și vizibilitate scăzută.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Viscolul va reduce vizibilitatea sub 100 de metri în mai multe județe

În intervalul sâmbătă, 28 noiembrie 2026, ora 10:00 – duminică, 29 noiembrie 2026, ora 10:00, vântul va avea rafale de 50–70 km/h în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

În primele ore ale intervalului, în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar după orele amiezii în Giurgiu, Călărași, Ilfov, local în Ialomița și Constanța, precum și în București, vântul va fi asociat temporar cu ninsoare. Cantitățile de precipitații vor fi de 5–10 l/mp. Va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri. Stratul de zăpadă va fi neuniform, cu grosimi în general de 5–10 centimetri.

Un alt interval anunțat de meteorologi începe sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la ora 13:00 și se încheie duminică, 29 noiembrie 2026, la ora 10:00. În Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman va ninge consistent și se va depune un strat de zăpadă de 15–20 de centimetri, izolat de peste 25 de centimetri. Echivalentul în apă al precipitațiilor va fi de 20–35 l/mp.

În Olt și Teleorman, vântul se va intensifica temporar, cu rafale în general de 55–60 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

De asemenea, pentru intervalul sâmbătă, 28 noiembrie 2026, ora 10:00 – duminică, 29 noiembrie 2026, ora 20:00, ANM anunță intensificări ale vântului în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele de 50–70 km/h vor viscoli zăpada deja depusă și vor reduce vizibilitatea.

Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de minus 16 grade

În noaptea de sâmbătă, 28 noiembrie, spre duminică, 29 noiembrie 2026, temperaturile minime vor fi negative în cea mai mare parte a țării. Cele mai scăzute valori, în jur de -12 grade, sunt prognozate în estul Transilvaniei.

Duminică, 29 noiembrie 2026, maximele se vor menține negative în est, sud și centru. În nordul Moldovei și în depresiuni vor fi cele mai mici valori, de aproximativ -6 grade.

Până la mijlocul săptămânii care începe luni, 30 noiembrie 2026, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger dimineața și noaptea în nordul, centrul și estul țării, precum și local în sud, unde minimele vor fi în general între -16 și -14 grade. Temperaturile maxime vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra, la nivel național, în general între -6 și 4 grade.

Comentarii