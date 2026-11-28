Pe scurt: De la proiectarea podurilor la topografie pentru utilajul TBM, oferta WeBuild acoperă 11 categorii de posturi. Pe același lot va fi săpat tunelul Poiana, lung de 1.780 de metri.

Constructorul italian WeBuild face angajări pentru lotul 3 al autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, secțiunea Cornetu–Tigveni, care include tunelul Poiana, cel mai lung de pe traseu. Anunțul de recrutare a fost publicat de un reprezentant al companiei și este redat de Economica.net.

Locația indicată pentru posturile disponibile este Cepari, județul Argeș. Compania caută specialiști pentru proiectare, planificare, administrarea contractelor și lucrări de tunel.

WeBuild caută manageri, ingineri și un geolog principal

Lista de recrutare cuprinde 11 categorii de posturi: manager de contract, manager servicii generale, inginer proiectant poduri, inginer proiectant drumuri, inginer planificare, responsabil cantități pentru proiectare, inginer cantități (Quantity Surveyor), administrator subcontracte, responsabil revendicări (Claims), geolog principal și inginer topograf pentru TBM.

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Secțiunea Cornetu–Tigveni are o lungime de 37,4 kilometri și este construită de asocierea Astaldi/WeBuild–Tancrad. Contractul pentru acest lot al autostrăzii A1 Sibiu–Pitești a fost semnat în august 2022.

Tunelul Poiana va fi forat cu un utilaj TBM

Tunelul Poiana va avea 1.780 de metri și va fi realizat cu un utilaj TBM, folosit pentru excavarea mecanizată a tunelurilor. Tehnologia permite desfășurarea lucrărilor în condiții controlate și cu un ritm constant de înaintare.

În octombrie 2026 a început transportul componentelor utilajului de la Călărași la portalul viitorului tunel, potrivit informațiilor oferite de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Odată asamblat, TBM-ul va începe forarea tunelului Poiana (1.780 m), primul tunel de autostradă din România executat cu această tehnologie”, spunea Cristian Pistol.

Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre montarea „cârtiței” care va săpa tunelul, al cărei cap de foraj cântărește 131 de tone.

Stadiul fizic al lucrărilor era de 18,89%, conform datelor prezentate de directorul general al CNAIR la 6 octombrie 2026.

În septembrie 2026, WeBuild începuse asfaltarea pe un tronson experimental al secțiunii Cornetu–Tigveni. Cristian Pistol preciza atunci că se lucra pe aproximativ 30% din șantier, la tunelul Poiana, la 14 structuri — poduri și viaducte — și la terasamente.

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