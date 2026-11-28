Pe scurt: Și solicitanții rămași fără repartiție în anul anterior pot depune un dosar actualizat. Accesul la o locuință ANL este condiționat inclusiv de desfășurarea activității profesionale în Mediaș.

Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani pot depune dosarele pentru includerea pe lista de priorități pentru anul 2027, în vederea repartizării și închirierii unei locuințe ANL în Mediaș. Termenul-limită este 31 decembrie 2026, potrivit Primăriei Municipiului Mediaș.

Comisia Socială va analiza exclusiv dosarele înregistrate până la această dată, conform prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care au depus dosare în anul anterior, dar nu au primit o repartiție, pot depune un nou dosar actualizat pentru a fi luate în evidență pentru 2027.

Solicitanții trebuie să lucreze în Mediaș și să îndeplinească toate criteriile de acces

Pentru a putea beneficia de o locuință ANL în Mediaș, solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile obligatorii. Titularul cererii trebuie să fie major și să aibă cel mult 35 de ani la data depunerii dosarului. Acesta poate primi repartiție în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

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Titularul și membrii familiei sale — soțul sau soția, copiii și alte persoane aflate în întreținere — nu trebuie să dețină și nici să fi deținut o altă locuință în proprietate pe raza municipiului Mediaș.

Totodată, aceștia nu trebuie să beneficieze de o altă locuință cu chirie în municipiu, aflată în proprietatea statului, a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea. O altă condiție obligatorie este ca titularul cererii să își desfășoare activitatea profesională în municipiul Mediaș.

„Repartizarea locuințelor se va realiza în limita fondului locativ disponibil (atât din fondul existent, cât și din imobilele ce urmează a fi finalizate prin programul de construcții de locuințe pentru tineri).”, a transmis Primăria Municipiului Mediaș.

Dosarele se depun fizic la Centrul de Informare Cetățeni (C.I.C.) din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

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