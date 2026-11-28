AFC Agnita și ACS Bradu Dinamic continuă bătălia pentru titlul județean, fiind despărțite de doar două puncte.

Lider în Superliga Sibiu, FC Agnita s-a redresat rapid după dușul rece din etapa trecută, de la Bradu. Echipa pregătită de Dumitru Solomon a făcut scorul rundei pe teren propriu, 9-0 cu Orășenesc Copșa Mică.

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ACS Bradu Dinamic a făcut și ea scor, 6-0 cu AFC Tălmaciu și rămâne la două puncte în spatele Agnitei. Au marcat: Sebi Chirilă (2), Faishal Ali (2), Ionuț Costan și Duțu Poplacea.

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Cel mai probabil, cele două dueluri directe dintre Agnita și Bradu, din a doua parte a sezonului, vor decide titlul județean.

ACS Păltiniș Rășinari a câștigat detașat la Avrig, scor 5-2. Golurile echipei din Rășinari au fost marcate de Raul Tomuță, Andrei Stanciu (2), George Cioban și Mircea Popa.

În duelul tineretului, vineri seară, în nocturnă, Alma Sibiu a obținut o victorie clară, 5-1 cu Interstar. Ceban a fost eroul jocului, cu patru goluri marcate.

Foto: AJF Sibiu

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