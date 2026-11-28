Managerii din comerțul cu amănuntul se așteaptă ca prețurile de la raft să continue să crească în următoarele trei luni, până în ianuarie 2027, în timp ce în construcții este anticipată o scădere a volumului lucrărilor. Datele apar în ancheta de conjunctură a Institutului Național de Statistică (INS), publicată pe 27 noiembrie, în comunicatul „Tendințe în evoluția activității economice în perioada noiembrie 2026 – ianuarie 2027”.

Cifrele nu sunt procente de scumpire sau de scădere a producției. INS calculează un „sold conjunctural”: diferența dintre ponderea managerilor care spun că un indicator va crește și ponderea celor care spun că va scădea. Un sold de +40% la prețurile din magazine nu înseamnă, așadar, că alimentele se vor scumpi cu 40%, ci că așteptările de majorare sunt net predominante.

La raft, presiunea pe prețuri rămâne

În comerțul cu amănuntul, soldul conjunctural pentru prețurile de vânzare este de +40%. Cifra de afaceri este estimată ca relativ stabilă, cu un sold de +5%, iar angajatorii anticipă o creștere moderată a numărului de salariați, cu un sold de +10%.

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Pentru cumpărători, semnalul este că presiunea asupra prețurilor de la raft persistă, chiar dacă managerii nu prevăd o creștere importantă a vânzărilor.

În construcții, activitatea este estimată în scădere

În sectorul construcțiilor, perspectiva s-a deteriorat față de ancheta anterioară. Volumul producției are un sold conjunctural de -24%, față de -16% în comunicatul INS din octombrie. Numărul de salariați este estimat în scădere moderată, cu un sold de -12%, iar prețurile lucrărilor rămân pe un trend de creștere, cu un sold de +32%.

Cu alte cuvinte, companiile se așteaptă la mai puține lucrări în următoarele trei luni, dar nu și la o ieftinire a acestora.

Scădere moderată a producției în industrie, prețuri în creștere și în servicii

În industria prelucrătoare, managerii anticipă o scădere moderată a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de -8%. Numărul de salariați este văzut relativ stabil, cu un sold de -5%, iar prețurile produselor industriale sunt estimate în creștere, cu un sold de +23%.

În servicii, volumul activității (cifra de afaceri) și numărul de salariați sunt estimate ca relativ stabile, cu solduri de -4% și, respectiv, -5%. Prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor sunt așteptate să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +16%.

Este aceeași serie lunară de anchete pe care am prezentat-o și în septembrie, când managerii din retail și industrie anticipau deja creșteri de prețuri, pe fondul unei activități în general stabile.

Rezultatele provin din anchetele statistice de conjunctură realizate în luna noiembrie 2026 și reflectă percepția managerilor asupra direcției în care se vor mișca producția, ocuparea și prețurile, nu evoluții deja măsurate de INS.

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