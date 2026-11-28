Ministerul Sănătății a pus vineri, 27 noiembrie 2026, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care completează cadrul legal al Sistemului electronic de raportare (SER) a stocurilor de medicamente și introduce o platformă informatică obligatorie pentru autorizarea farmaciilor. Actul ar modifica Legea farmaciei nr. 266/2008 și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit notei de fundamentare, raportarea stocurilor de medicamente de uz uman și a mișcărilor aferente se face deja, în prezent, prin platforma SER, de către unitățile de distribuție angro, importatori, fabricanți autorizați, precum și de farmaciile cu circuit închis și de farmaciile comunitare. Sistemul este dezvoltat și administrat, din punct de vedere tehnic, de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Proiectul urmărește modernizarea acestui sistem, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și extinderea lui la procedurile de autorizare a unităților farmaceutice.

Cine folosește sistemul și ce date cuprinde

În forma propusă, Ministerul Sănătății și instituțiile din subordine utilizează SER pentru colectarea și prelucrarea datelor, inclusiv a datelor cu caracter personal, privind stocurile, operațiunile comerciale, prescrierea și eliberarea medicamentelor de uz uman, distribuția acestora în afara României, precum și datele privind autorizarea, organizarea și reprezentarea legală a unităților farmaceutice și ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață.

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Proiectul pus în dezbatere nu prevede un mecanism prin care pacienții să poată vedea, pe o pagină publică, stocul unei anumite farmacii. Accesul la datele din SER este prevăzut pentru Ministerul Sănătății și pentru instituțiile din subordine, în exercitarea atribuțiilor legale.

Măsura vine într-un context în care, la începutul lunii noiembrie, pacienții cu afecțiuni psihice nu își mai găseau tratamentul în farmacii.

Autorizarea farmaciilor, doar prin platformă

Pentru o nouă autorizație de funcționare, solicitantul ar avea obligația să se înregistreze pe platforma informatică dezvoltată de Ministerul Sănătății, printr-un link dedicat, publicat pe site-ul instituției. Identitatea și calitatea reprezentantului legal sau a împuternicitului ar fi verificate automat, prin interoperabilitate cu sistemele Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, ale Inspectoratului General pentru Imigrări și ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Ministerul ar aproba sau ar respinge motivat accesul în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Multe dintre datele necesare autorizării ar fi preluate automat din sistemele Registrului Comerțului, ale Inspecției Muncii, ale Colegiului Farmaciștilor din România și, pentru drogherii, ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Solicitantul ar încărca doar documentele care nu pot fi preluate astfel, de pildă schița spațiului și dovada achitării taxei. Dacă dosarul e incomplet, are 15 zile lucrătoare pentru completări, altfel cererea se clasează.

Noua procedură de autorizare și mecanismul de supraveghere prin interoperabilitate ar intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ordonanței, dacă aceasta va fi adoptată. Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019, privind normele de înființare, organizare și funcționare a unităților farmaceutice, ar urma să fie modificat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Ce trebuie să facă farmaciile deja autorizate

După o eventuală adoptare a ordonanței, Ministerul Sănătății ar încărca în platformă, în maximum 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare, datele din evidențele proprii pentru fiecare unitate farmaceutică autorizată și ar publica pe site procedura de înrolare. Titularii autorizațiilor ar avea apoi 30 de zile lucrătoare pentru a se înregistra, a asocia fiecare autorizație cu punctul de lucru activ din evidența Registrului Comerțului, a verifica datele farmacistului-șef și a confirma informațiile printr-o declarație pe propria răspundere, semnată electronic.

Obligația s-ar aplica și farmaciilor și oficinelor cu circuit închis din unitățile sanitare publice sau private. Pentru cele din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească, înrolarea s-ar face cu respectarea regulilor de securitate a datelor.

Ce se întâmplă dacă obligațiile nu sunt respectate

Dacă o farmacie deja autorizată nu se înregistrează în termen, unitatea nu este preluată în evidențele electronice ale ministerului și nu este publicată pe site, în lista unităților farmaceutice autorizate, până la conformare.

Dacă, în urma verificărilor prin interoperabilitate, apar neconformități, titularul este notificat prin platformă și poate formula obiecțiuni sau poate depune documente justificative în 10 zile lucrătoare. Dacă neconformitățile nu sunt remediate în 10 zile de la notificare, Ministerul Sănătății poate suspenda autorizația de funcționare până la remediere.

Proiectul păstrează amenda de la 2.000 la 4.000 de lei la prima abatere, respectiv de la 4.000 la 8.000 de lei dacă aceeași faptă se repetă în 12 luni, pentru nerespectarea obligației de a notifica modificările privind spațiul unității farmaceutice. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor ar intra în competența personalului de specialitate împuternicit din Ministerul Sănătății, din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și din Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Cum pot fi trimise propunerile

Observațiile și propunerile privind proiectul pot fi trimise pe adresa propuneri@ms.ro. Termenul-limită este cea de-a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ, publicat pe 27 noiembrie 2026. Persoana de contact din minister este Monica Negovan, disponibilă la monica.negovan@ms.ro și la telefon 021.3072.505.

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