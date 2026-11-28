Pe scurt: Un fragment de tibie păstrat decenii într-o cutie metalică, la o parohie din Mezőkövesd, a fost identificat ca aparținând Sfântului Ladislau. Autenticitatea relicvei a fost confirmată în 2024, prin comparație genetică.

Un fragment de os păstrat timp de decenii într-o cutie metalică, la o parohie din Mezőkövesd, în Ungaria, a fost identificat drept o parte din tibia Sfântului Ladislau. Autenticitatea relicvei a fost confirmată în 2024 prin comparație genetică, potrivit Libertatea, care citează publicația maghiară Blikk.

Relicva fusese depozitată ani la rând într-un dulap al parohiei. Avea o etichetă care o indica drept un os al Sfântului Ladislau, rege al Ungariei în secolul al XI-lea, însă originea ei nu fusese verificată științific.

Analiza genetică a confirmat originea relicvei din Mezőkövesd

Cercetările au început în 2024, la inițiativa preotului paroh Novák István. Cercetătorii de la Centrul de Cercetare în Științe Umane al Universității ELTE au realizat o analiză genetică, comparând osul cu un fragment din craniul Sfântului Ladislau, păstrat în catedrala din Gyor.

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„Este aproape imposibil să fi fost osul unui alt membru al familiei regale, ceea ce ne oferă certitudinea că este vorba despre Sfântul Ladislau”, a precizat unul dintre cercetători.

În urma testelor, relicva din Mezőkövesd este recunoscută ca autentificată științific, alături de fragmentul de craniu păstrat la Gyor.

Rămășițele regelui au ajuns la Oradea, iar prepozitura Sibiului i-a purtat numele

Ladislau I, cunoscut și ca Ladislau cel Sfânt sau Szent László, s-a născut la 27 iunie 1040, la Cracovia, în Regatul Poloniei. A fost rege al Ungariei din 1077 până la moartea sa, la 29 iulie 1095, la Nitra. Biserica Catolică l-a canonizat la 27 iunie 1192, în timpul domniei lui Béla al III-lea.

Potrivit prezentării istorice din material, Ladislau a rămas în memoria populară și în documente ca un suveran luminat. A construit biserici și a contribuit la încreștinarea Ungariei și la răspândirea creștinismului în rândul vecinilor. A emis legi împotriva păgânismului și a interzis șamanismul, iar păgânismul și erezia erau pedepsite cu moartea.

O mare parte a legislației sale urmărea apropierea poporului maghiar de dreptul european, în special în privința protejării proprietății private. În legătură cu apărarea acestui drept a fost încurajată și migrația către teritorii mai puțin populate.

Regele a dus o politică de expansiune în Croația. Materialul îl prezintă drept învingător în luptele cu pecenegii și cumanii și îi atribuie cucerirea Sloveniei și Croației. Prin fondarea Diecezei de Zagreb sub influență și control maghiar, Ungaria a obținut acces la Marea Adriatică.

Relatarea istorică arată că Ladislau se pregătea să participe la Prima Cruciadă, după ce Papa Grigore al VII-lea îi ceruse să fie comandantul armatei cruciate. A acceptat însărcinarea, dar, înaintea campaniei, i-a atacat pe cehi. S-a îmbolnăvit în timpul războiului și a murit în cetatea de la Nitra.

A fost înmormântat în mănăstirea benedictină de la Somogyvár. După 1113, rămășițele sale au fost mutate la Oradea, în vechea catedrală, distrusă în 1241, în timpul marii invazii tătare.

Prepozitura Sibiului, care a garantat autonomia bisericească a sașilor transilvăneni înainte de reforma protestantă, a purtat numele Sfântului Ladislau.

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