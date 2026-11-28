Ministerul Justiției analizează posibilitatea ca recursul să poată fi exercitat doar prin avocat, după modelul francez. Pe aceeași agendă s-a aflat și ideea ca avocații să poată administra probe în procesul civil. Deocamdată sunt doar teme de discuție, nu un proiect de lege.

Subiectele au fost discutate vineri, 27 noiembrie, la o întâlnire de lucru a ministrului Justiției, Radu Marinescu, cu decani, prodecani și membri ai Baroului Dolj și cu reprezentanți ai barourilor din județele învecinate, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.

Ministerul scrie că pe agendă s-a aflat „oportunitatea introducerii obligativității reprezentării prin avocat în calea de atac a recursului, prin raportare la modelul francez”. Comunicatul nu spune dacă ideea ar privi doar procesele civile sau și pe cele penale și nici nu anunță un calendar.

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Ce ar însemna pentru cei care au un proces

Recursul este, de regulă, ultima cale de atac. Instanța de recurs nu mai judecă fondul cauzei, ci verifică dacă hotărârea atacată respectă legea. Acum, în procesul civil, o persoană fizică poate formula și susține singură recursul, fără să fie obligată să-și ia avocat.

Dacă avocatul ar deveni obligatoriu, cine vrea să facă recurs ar plăti, pe lângă taxa judiciară de timbru, și onorariul avocatului. Pentru cei cu venituri mici, legea prevede ajutorul public judiciar, prin care statul poate suporta onorariul unui avocat. Ministerul nu a spus dacă ar extinde ajutorul public judiciar odată cu noua regulă.

În Franța, avocatul este obligatoriu atât în apel, cât și în recursul la Curtea de Casație, cu câteva excepții. La Casație, părțile trebuie să lucreze cu avocați specializați, care pledează doar în fața acestei instanțe și a Consiliului de Stat. Cine nu își permite avocatul poate cere ajutor de la stat.

România a mai avut această regulă

Noul Cod de procedură civilă prevedea inițial că recursul se redactează și se susține obligatoriu prin avocat, sub sancțiunea nulității. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională regula, întâi pentru persoanele fizice, în 2014, apoi pentru persoanele juridice, în 2015. Curtea a reținut că obligația de a plăti un avocat, pe lângă taxa de timbru, îngrădea accesul la o cale de atac. Parlamentul a scos apoi prevederile din Cod, în 2018.

Orice nouă variantă ar trebui, așadar, să țină cont de aceste decizii ale CCR.

Avocații ar putea administra probe

A doua temă privește rolul avocaților în procesul civil. Ministerul a discutat „posibilitatea administrării probelor de către avocați în procesul civil”, iar Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) ar putea elabora un regulament sau un ghid de bune practici în acest sens. Comunicatul nu explică ce probe ar putea fi administrate de avocați și în ce condiții.

Tot pentru degrevarea instanțelor, la întâlnire s-a vorbit despre metodele alternative de soluționare a litigiilor și despre proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 privind profesia de avocat, inclusiv din perspectiva competențelor avocaților în domeniul medierii. Pe agendă s-au mai aflat normarea volumului de muncă din instanțe, reglementarea cheltuielilor de judecată și prezentarea sistemului german de asigurare juridică, în care o poliță acoperă costurile unui proces.

Avocații au semnalat și probleme legate de digitalizarea justiției: disfuncționalități ale sistemului ECRIS V, sincronizarea cu platforma E-UNBR și erori în Dosarul Electronic Național. Au mai fost discutate onorariile avocaților din oficiu și folosirea inteligenței artificiale în profesie.

Ministerul Justiției spune că dialogul cu profesiile juridice ajută la „conturarea unor soluții legislative și administrative adecvate”. Ministerul nu a anunțat deocamdată un proiect de lege privind recursul prin avocat.

Ministerul condus de Radu Marinescu a anunțat luna aceasta și comasarea parchetelor de pe lângă judecătorii, care ar lăsa un singur parchet pentru tot județul Sibiu.

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