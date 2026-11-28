O tânără româncă de 23 de ani, Ionela Miruna Girneata, a fost ucisă joi dimineață, 26 noiembrie, în locuința în care stătea cu iubitul ei, la Ponte Buggianese, în provincia Pistoia din Toscana. Anchetatorii italieni cred că bărbatul, Andrea Nardini, de 25 de ani, a lovit-o în cap cu o ganteră din sala de forță amenajată în casă, după care și-a pus capăt zilelor.

Crima a avut loc la o zi după Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a șocat micul oraș toscan, de aproape 9.000 de locuitori.

„Iubita mea e moartă, mergeți acolo”

Potrivit cotidianului local La Nazione Pistoia, cei doi s-au certat dimineața devreme, iar cearta a degenerat într-o luptă. Tânăra a încercat să fugă în camera alăturată, folosită ca sală de fitness, unde a fost lovită mortal în cap. Polițiștii au ridicat toate aparatele din cameră, pătate de sânge. Urmele de luptă arată că Ionela a încercat să se apere.

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În jurul orei 8:30, Nardini a sunat la 112 și le-a spus operatorilor că iubita lui este moartă, cerându-le să ajungă repede la adresa din via Roma 45, relatează Tag24. Bunicii bărbatului locuiau la parterul aceleiași clădiri și au declarat că nu au auzit nimic.

Bărbatul a plecat apoi cu mașina pe autostrada A1 și a oprit pe viaductul Lora, la Barberino di Mugello, la circa 70 de kilometri de casă. Acolo a dat foc mașinii și s-a aruncat de pe viaduct, potrivit site-ului local Italia 7. Este același loc unde, pe 3 septembrie, un alt bărbat își ucisese fosta parteneră, Lorena Isceri, înainte de a se sinucide.

Flori la poarta casei în care a fost ucisă tânăra. Foto: La Nazione

Cine era Ionela Miruna

Ionela Miruna Girneata împlinise 23 de ani în septembrie. Era de origine română, dar crescuse în Italia, la Lammari, în zona Lucca. Absolvise studii de contabilitate și lucrase la o agenție imobiliară din Altopascio, iar în ultima perioadă era curier, scriu presa toscană și Tag24.

Andrea Nardini lucrase într-o fabrică de hârtie din Porcari, apoi la o firmă care produce structuri textile. Prietenii tinerei îl descriu, potrivit La Nazione, ca pe un bărbat gelos și posesiv, care o îndepărtase treptat de prietenele ei cele mai apropiate. Ionela nu a depus însă nicio plângere împotriva lui.

Primarul din Ponte Buggianese, Nicola Tesi, a vorbit despre o stare de „consternare totală” în comunitate.

Telefoanele, cheia anchetei

Ancheta este coordonată de Parchetul din Pistoia, cu sprijinul Comisariatului de Poliție din Pescia, iar Parchetul din Florența se ocupă de sinuciderea de pe autostradă. Una dintre ipoteze este că tânăra voia să pună capăt relației, iar bărbatul nu accepta despărțirea.

Telefoanele celor doi nu au fost găsite și ar fi putut arde în mașină, așa că anchetatorii analizează datele din rețea și profilurile de social media. Procurorii urmează să decidă dacă dispun autopsia, de care depinde și momentul în care trupul tinerei va fi predat familiei pentru înmormântare.

În România, victimele violenței domestice pot suna gratuit, non-stop, la linia telefonică 0800 500 333.

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