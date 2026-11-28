Pe scurt: Experți, reprezentanți ai administrației locale și cetățeni s-au întâlnit la Muzeul Hidroenergetic Sadu I pentru a discuta pașii necesari constituirii unei comunități energetice locale. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și conceptul Hubului Energetic Comunitar Sadu.

Pașii pentru constituirea unei comunități energetice locale la Sadu și implicarea cetățenilor în tranziția energetică au fost discutate vineri, 27 noiembrie 2026, la Muzeul Hidroenergetic Sadu I. Potrivit Primăriei Comunei Sadu, întâlnirea a reunit experți, reprezentanți ai administrației locale, ai mediului academic și locuitori ai comunei.

Panelul pentru Energie Cetățenească a fost organizat de Centrul de Consiliere pentru Energia Cetățenilor, cunoscut și sub numele Citizen Energy Advisory Hub, o inițiativă a Comisiei Europene. Comuna Sadu a găzduit evenimentul, în cadrul căruia a fost prezentat și conceptul Hubului Energetic Comunitar Sadu.

Specialiștii au discutat finanțarea și implicarea cetățenilor în proiectele energetice

În prima parte a întâlnirii, Valentin Ivan, primarul comunei Sadu, a abordat deschiderea administrației locale pentru constituirea unei comunități energetice și rolul cetățenilor în deciziile privind viitorul energetic al localității. Marcel Stancu, fondatorul Muzeului Hidroenergetic, a prezentat valoarea istorică și patrimonială a Hidrocentralei Sadu I.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Georgiana Antonaru, fondatoarea SAPRO, a vorbit despre sursele de finanțare și mecanismele de constituire a comunităților energetice. Eduard Stoica, cadru universitar și expert în transformare digitală, a abordat legătura dintre digitalizare, inovare și dezvoltarea energetică, iar Alexandru Matei, director național pentru administrații publice, Goodwill, a discutat despre rolul autorităților locale în dezvoltarea acestor comunități.

Echipa AASarhitect, din care face parte Alexandru Cotoănță, a prezentat conceptul Hubul Energetic Comunitar Sadu. Proiectul propune o abordare în care energia, tehnologia, sustenabilitatea și participarea comunității sunt dezvoltate împreună.

În a doua parte a panelului, participanții au lucrat în cinci grupuri, discutând prioritățile și inițiativele energetice ale comunității. Abordarea participativă presupune ca locuitorii să nu fie doar beneficiarii schimbărilor, ci să contribuie la proiectarea soluțiilor care îi privesc.

Întâlnirea face parte din anul dedicat istoriei energetice a comunei

Locul întâlnirii este legat de începuturile electrificării comunei. La 16 decembrie 1896 a intrat în funcțiune Hidrocentrala Sadu I, iar Sadu a devenit prima comună electrificată din România. Cunoscută drept „Satul Luminii”, localitatea din județul Sibiu desfășoară în 2026 un calendar de evenimente dedicat „Anului Luminii”, la împlinirea a 130 de ani de la acel moment.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre vizita delegației NALAS la Sadu, în cadrul unui eveniment aniversar dedicat patrimoniului energetic și dialogului regional.

„Pentru Sadu, energia înseamnă mai mult decât o resursă. Înseamnă identitate, istorie și responsabilitatea de a construi mai departe. Acum 130 de ani, înaintașii noștri au avut curajul să aducă lumina într-o comunitate rurală, deschizând un drum care a rămas în istoria energetică a României. Astăzi, avem responsabilitatea să ducem această moștenire mai departe, prin inovare, tehnologie și implicarea oamenilor.”

„Parteneriatul cu inițiativele europene și dialogul cu Centrul de Consiliere pentru Energia Cetățenilor ne oferă oportunitatea de a transforma această moștenire într-o perspectivă concretă de dezvoltare. Ne dorim ca Sadu să fie o comunitate în care cetățenii înțeleg, participă și beneficiază de oportunitățile tranziției energetice. Cred că viitorul energetic se construiește prin colaborare, încredere și responsabilitate comună.”

La organizarea întâlnirii au contribuit și doamnele de la șezătoare și Brutăria Hanea, menționate de administrația locală pentru ospitalitate și produsele tradiționale aduse la eveniment.

Centrul de Consiliere pentru Energia Cetățenilor sprijină și informează comunitățile în dezvoltarea inițiativelor energetice cetățenești. Primăria Comunei Sadu și-a anunțat intenția de a continua dialogul început la panel și de a-l transforma în inițiative concrete pentru comunitate.

Galerie Foto

Sala evenimentului de la Muzeul Hidroenergetic Sadu I. Fotografii furnizate de Primăria Sadu

Participanți la Panelul pentru Energie Cetățenească. Fotografii furnizate de Primăria Sadu

Intervenție în cadrul panelului de la Sadu. Fotografii furnizate de Primăria Sadu

Lucru pe grupuri, în a doua parte a panelului. Fotografii furnizate de Primăria Sadu

Discuții pe grupuri la Muzeul Hidroenergetic Sadu I. Fotografii furnizate de Primăria Sadu

Comentarii