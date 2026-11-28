Sezonul competițional de iarnă a început vineri, 27 noiembrie, la Păltiniș Arena, cu dueluri spectaculoase pe schiuri, adrenalină și curse în care fiecare miime de secundă a contat. Peste 40 de schiori din șase județe ale țării s-au întrecut pe zăpada păstrată încă din iarna trecută, în cadrul celei de-a doua ediții a concursului Slalom Paralel Special. De sâmbătă, pârtiile se deschid și pentru turiștii care își petrec minivacanța de 1 Decembrie la munte.

Sportivi de performanță, cu experiență în competiții naționale și internaționale, dar și pasionați ai sporturilor de iarnă din Sibiu, Harghita, Prahova, Cluj, Argeș și Alba s-au întâlnit la Păltiniș pentru primul concurs de schi al sezonului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Spectacol pe zăpadă la Păltiniș: peste 40 de schiori au deschis sezonul, iar șase sibieni au urcat pe podium — VIDEO

Competiția s-a desfășurat pe pârtia D a complexului Păltiniș Arena, pe un traseu de aproximativ 200 de metri, marcat cu porți de slalom și prevăzut cu două valuri care au pus la încercare viteza de reacție și tehnica sportivilor.

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„Competiția a fost acerbă la toate categoriile de concurs, mai ales la categoria 17+, unde în finala mare, la masculin, s-au duelat doi concurenți care participă la competiții naționale și internaționale de schi alpin. Condițiile pârtiei de concurs au fost foarte bune. Zăpada păstrată de anul trecut a fost amenajată special pentru acest concurs, iar traseul a avut și două valuri, pentru a fi mai tehnic și pentru a pune la încercare concurenții”, a declarat Radu Lungu, organizatorul de competiții al complexului Păltiniș Arena.

Dueluri spectaculoase și adrenalină la prima competiție a iernii

După manșele de antrenament și calificările individuale, schiorii au fost repartizați în perechi și au coborât simultan pe două trasee paralele. Fiecare manșă a fost un duel direct, în care o singură greșeală putea face diferența între calificare și eliminare.

Emoțiile nu i-au ocolit nici pe cei cu ani de experiență în schiul de performanță.

„Un pic, un pic am un concurent pe măsura mea. Foști sportivi de performanță amândoi. O să fie o cursă pe cinste”, a mărturisit unul dintre participanți, înainte de start.

La finalul cursei, concurenții s-au declarat încântați atât de competiție, cât și de condițiile de pe pârtie.

„Minunat. Adrenalina la maxim pentru început de sezon. Zăpada impecabilă”, a spus unul dintre schiori.

Sibianul Cristi Oprea Popa știe cât de importantă este fiecare mișcare pe pârtie. La ediția precedentă a concursului, acesta a pierdut prima poziție la o diferență de doar trei miimi de secundă.

„Te poate despărți o miime de secundă de podium sau de locul 1”, a explicat sportivul.

Șase sibieni pe podium, trei dintre ei pe primul loc

Sportivii sibieni au avut o prestație foarte bună la prima competiție a sezonului, reușind să câștige trei dintre cele șase categorii de concurs.

Printre aceștia se numără Xenia Magoș, câștigătoarea categoriei 13–14 ani feminin, care practică schiul de performanță de nouă ani.

„La slalomul paralel te motivează mai mult când vezi adversarul. Dacă e în fața ta, dai tot mai tare să îl ajungi”, a explicat sportiva sibiană.

Sibienii care au urcat pe podium sunt:

Xenia Magoș – locul I, categoria 13–14 ani feminin;

– locul I, categoria 13–14 ani feminin; Mladin Rebrisoreanu – locul I, categoria 13–14 ani masculin;

– locul I, categoria 13–14 ani masculin; Francesca Rebrisoreanu – locul II, categoria 15–16 ani feminin;

– locul II, categoria 15–16 ani feminin; Timea Kis – locul I, categoria 17+ feminin;

– locul I, categoria 17+ feminin; Noemy Arany – locul II, categoria 17+ feminin;

– locul II, categoria 17+ feminin; Filip Macarie – locul III, categoria 17+ masculin.

Sportivii clasați pe podium au fost recompensați cu premii de 700 de lei pentru locul I, 500 de lei pentru locul al II-lea și 300 de lei pentru locul al III-lea, precum și cu produse oferite de Magazinul H2O. Valoarea totală a premiilor în bani a fost de 7.300 de lei.

Concursul a fost organizat cu o zi înainte de deschiderea oficială a sezonului de schi 2026–2027 și este un proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

Schi în minivacanța de 1 Decembrie, inclusiv la nocturnă

După ce sportivii au testat zăpada conservată peste vară prin tehnologia snow-farming, de sâmbătă, 28 noiembrie, vine rândul turiștilor să se bucure de primele coborâri ale sezonului.

La Păltiniș Arena vor fi deschise două pârtii, iar iubitorii sporturilor de iarnă vor putea schia pe toată durata minivacanței de 1 Decembrie.

„Așteptăm toți turiștii, mai ales familiile cu copii, la schi. O să avem deschise două pârtii: pârtia din spatele nostru și pârtia E de sus. O să avem și nocturnă sâmbătă, duminică și luni, iar marți program până la ora 17”, a declarat Diana Costea, reprezentanta complexului Păltiniș Arena.

Duminică și luni, turiștii vor putea schia până la ora 21:00. Echipamentele se pot închiria direct de la complex, iar începătorii au la dispoziție instructori de schi.

Minivacanța de 1 Decembrie a adus și un grad de ocupare de sută la sută în pensiunile din Păltiniș și zona Curmătura Ștezii, în Mărginimea Sibiului.

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