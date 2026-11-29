Pe scurt:
Mike Love, membru fondator și solist al formației Beach Boys, a murit sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la vârsta de 85 de ani. Anunțul a fost făcut de purtătoarea sa de cuvânt, Katie Altman.
Mike Love, membru fondator și solist al formației Beach Boys, a murit sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la vârsta de 85 de ani. Artistul a compus împreună cu alți autori unele dintre cele mai mari succese ale trupei, între care „Good Vibrations” și „California Girls”.
Decesul a fost anunțat de purtătoarea sa de cuvânt, Katie Altman, potrivit HotNews.ro, care citează Reuters și AFP. Aceasta nu a oferit detalii despre locul sau cauza morții artistului care a marcat muzica anilor 1960.
„Simbol al culturii americane, el va rămâne în memoria noastră pentru talentul său unic și pentru inspirația pe care a oferit-o unor generații întregi de muzicieni. Îi aducem un omagiu pentru contribuția sa remarcabilă la muzica americană și pentru bucuria cu care cânta în fața fanilor săi îndrăgiți”, a declarat Katie Altman, purtătoarea de cuvânt a artistului.
Mike Love a fondat Beach Boys alături de verii săi și de Al Jardine
Născut pe 15 martie 1941 la Los Angeles, Mike Love a cofondat formația Beach Boys în 1961, împreună cu verii săi Brian, Carl și Dennis Wilson și cu prietenul lor Al Jardine.
Trupa californiană a popularizat, la începutul anilor ’60, muzica surf, caracterizată prin chitara electrică ușor saturată, cu efect de reverberație, armonii vocale bogate și melodii antrenante. Mike Love a compus și a interpretat ca solist piese clasice precum „Surfin’ USA” și „California Girls”.
Cântărețul și chitaristul Carl Wilson a murit de cancer în 1998, la vârsta de 51 de ani. Cântărețul și bateristul Dennis Wilson avea 39 de ani când s-a înecat într-un port din zona Los Angelesului, în 1983.
The Beach Boys se numără printre cele mai populare formații ale epocii rock, cu peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Aproape 40 dintre melodiile trupei au intrat în Top 40 din SUA, cel mai mare număr înregistrat de o formație rock americană.
The Beach Boys a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1988.
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