Un sibian a fost la doar câțiva metri de a deveni victima unui accident rutier, după ce un șofer a pătruns într-o intersecție fără să respecte indicatorul STOP. Întreaga scenă a fost surprinsă de camera de bord a martorului, care a văzut cum două autoturisme s-au izbit violent chiar în fața sa.
Sibianul cobora pe strada Cristianului, dinspre Calea Poplăcii, când, în dreptul intersecției cu strada Moldovei, o mașină de culoare roșie a pătruns în intersecție fără să oprească la indicatorul STOP.
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Autoturismul a lovit din plin o altă mașină, care circula regulamentar dinspre strada Maramureșului către Cristian. Totul s-a petrecut în doar câteva secunde, sub ochii șoferului care a surprins întreaga scenă cu ajutorul camerei de bord.
La câțiva metri de a fi implicat în accident
Impactul a fost violent, iar șocul atât de mare pentru sibianul care a filmat, încât acesta nu și-a putut stăpâni reacția, izbucnind într-o înjurătură. Coliziunea s-a produs la doar câțiva metri în fața mașinii sale.
Din fericire, în ciuda violenței impactului, persoanele aflate în cele două autoturisme au scăpat nevătămate, iar mașina martorului nu a suferit nicio avarie.
Imaginile arată cât de repede se poate transforma un drum obișnuit prin oraș într-un accident și cât de grave pot fi consecințele ignorării unui simplu indicator rutier. De această dată, totul s-a soldat doar cu pagube materiale și o sperietură zdravănă. Imaginile care surprind momentul impactului violent au fost postate de sibianul care a filmat accidentul pe pagina sa de Facebook, si pe un grup de Info Trafic.
Sursa: Facebook Info Trafic Sibiu
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