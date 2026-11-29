UPDATE, ora 17:43: Toate cele șase victime vor fi transportate la UPU Sibiu, potrivit ISU Sibiu. O femeie însărcinată, care a fost încarcerată, a suferit multiple traumatisme. O altă femeie are multiple traumatisme, iar un bărbat a suferit traumatisme craniene și la picior, precizează ISU Sibiu.
„Cele două echipaje SAJ au transportat la UPU Sibiu trei victime”, confirmă SAJ Sibiu. Este vorba despre două femei de 29 de ani, una cu suspiciune de fractură la membrul inferior, iar cealaltă cu fractură de piramidă nazală, și un bărbat de 29 de ani, cu suspiciune de fractură la membrul superior și traumatism la șold.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Șase persoane au nevoie de îngrijiri medicale după un accident produs duminică după-amiază pe DN 1, la ieșirea din Scoreiu spre Brașov. În accident au fost implicate două mașini și un camion, iar o femeie a rămas încarcerată.
La locul accidentului au intervenit două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, două ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una pentru transport personal și victime multiple și una de stingere.
„SAJ Sibiu intervine cu două ambulanțe în acest moment, la un accident rutier produs în apropiere de localitatea Scoreiu cu implicarea a două autoturisme și un camion. Din primele informații este vorba despre șase victime”, a transmis SAJ Sibiu.
„Din primele informații, șase persoane au nevoie de îngrijiri medicale, iar o femeie este încarcerată”, a transmis ISU Sibiu.
„Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe DN 1, km 269 + 500 m, sensul de mers Sibiu – Brașov, la ieșirea din localitatea Scoreiu. Traficul rutier este blocat total”, a transmis IPJ Sibiu.
Misiunea este în desfășurare.
Revenim cu detalii!
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