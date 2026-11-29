Sibianul Matei Prodea (14 ani) a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de box pentru cadeți și juniori.
Pugilistul sibian Matei Prodea a urcat pe podium în proba cadeților, la categoria +80 kg, din cadrul Campionatului Național desfășurat la Călărași. În primul tur, el a câștigat în fața lui Valentin Badea, de la AC Simion.
În semifinale, sportivul de la Academia de Box Irina Stoica a pierdut la mare luptă meciul cu Gabriel David Marin (Dinamo București).
„În fața unui adversar cu mai multă experiență, Matei a luptat cu ambiție și determinare. Meciul a fost echilibrat, iar în repriza a treia, elevul meu a reușit să câștige repriza, demonstrând că nu cedează și luptă până la ultima secundă. Suntem mândri de Matei, de munca depusă și de felul în care a luptat în ring”, a spus antrenoarea Irina Stoica.
Alin Stoet (16 ani) a concurat la categoria 57 kg și a ajuns și el în sferturile de finală, unde a pierdut la mare luptă cu Matei Cristian Garbas, de la CSM Călărași. „Am avut speranțe mari cu Stoet, dar emoțiile și-au pus amprenta, ținând cont că noi suntem la început, suntem un club nou-înființat. Să sperăm că anul viitor vom aduce mai multe medalii și o să ne ocupăm ca sportivii să fie pregătiți și mental. Trebuie să avem răbdare, pentru că boxul nu se învață peste noapte”, a anunțat Irina Stoica.
Un alt pugilist de la Academia Irina Stoica, Danel Hila Droasca (16 ani), a pierdut în preliminarii cu Ovidiu Stan (CSM Brăila). La primul său Campionat Național, sibianul a plătit tribut lipsei de experiență.
Stafful tehnic care a coordonat sportivii sibieni a fost compus din Irina Stoica și Gheorghe Niță.
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