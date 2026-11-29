Pe scurt:
Băncile, magazinele și farmaciile din România vor avea programe diferite în minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională. Sucursalele bancare nu vor avea program obișnuit cu publicul, în timp ce magazinele și mall-urile vor funcționa, în general, inclusiv în cele două zile de sărbătoare legală.
Băncile din România nu vor avea program obișnuit cu publicul luni, 30 noiembrie 2026, și marți, 1 decembrie 2026, în timp ce magazinele și centrele comerciale vor funcționa, în general, în ambele zile. Potrivit Știrile PRO TV, programul din minivacanța de 1 Decembrie poate varia de la o unitate la alta, iar unele locații vor fi închise.
Sfântul Andrei și Ziua Națională a României aduc două zile libere legale, luni și marți, care se adaugă weekendului. Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre cele patru zile libere pentru elevi și majoritatea angajaților, de sâmbătă, 28 noiembrie 2026, până marți, 1 decembrie 2026.
Băncile vor avea program special în cele două zile libere legale
Pentru cei care au de rezolvat operațiuni la ghișeu, programul sucursalelor bancare trebuie verificat înainte de deplasare. Luni, 30 noiembrie 2026, și marți, 1 decembrie 2026, unitățile nu vor lucra după orarul obișnuit cu publicul.
Programul poate fi diferit în funcție de bancă și de sucursală, în special în cazul agențiilor aflate în centre comerciale. Clienților li se recomandă să consulte informațiile actualizate pe site-urile oficiale ale băncilor pentru unitatea la care intenționează să meargă.
Magazinele și centrele comerciale din România vor funcționa, în general, pe durata minivacanței, inclusiv luni, 30 noiembrie 2026, și marți, 1 decembrie 2026. Acest lucru nu înseamnă însă că toate locațiile vor avea același orar.
Programul diferă în funcție de retailer și de centrul comercial, iar unele locații pot funcționa după un orar special. Înainte de plecarea la cumpărături, clienții sunt sfătuiți să verifice programul actualizat pe site-urile oficiale ale magazinelor și mall-urilor.
Farmacii deschise în Sibiu și Șelimbăr pe 30 noiembrie și 1 decembrie
Potrivit programului publicat de Colegiul Farmaciștilor Sibiu, printre farmaciile deschise non-stop în ambele zile se numără:
- Help Net, strada Constituției nr. 23, Sibiu, telefon 0732 500 137.
- Catena, bulevardul Mihai Viteazul nr. 11, Sibiu, telefon 0269 420 162.
- Sanmarco, strada Nicolae Iorga nr. 52, Complex Cedonia, Sibiu, telefon 0269 232 187.
Farmaciile Dr. Max și Help Net din Promenada Sibiu (strada Lector nr. 1–3) și din Shopping City Sibiu (Șoseaua Sibiului nr. 5, Șelimbăr) sunt listate cu program 10:00–22:00 pe 30 noiembrie și pe 1 decembrie.
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