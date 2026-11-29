Pe scurt: Norma Euro 7 se aplică de duminică, 29 noiembrie 2026, noilor modele de autoturisme și autoutilitare ușoare din Uniunea Europeană. Regulile vizează pentru prima dată și particulele provenite din uzura frânelor și anvelopelor, precum și performanța bateriilor.

Norma Euro 7 a intrat în aplicare duminică, 29 noiembrie 2026, pentru noile modele de autoturisme și autoutilitare ușoare din Uniunea Europeană. Pentru prima dată, regulile europene nu mai vizează doar gazele de eșapament, ci și frânele, anvelopele și bateriile, potrivit Mediafax, care citează Euronews.

Limitele pentru gazele de eșapament rămân cele prevăzute de Euro 6. Schimbarea este reglementarea particulelor fine eliberate prin uzura frânelor și a anvelopelor, care, potrivit estimărilor, ar urma să reprezinte în curând până la 90% din toate particulele emise de transportul rutier. Comisia Europeană estimează că anvelopele sunt principala sursă de microplastice eliberate în mediu.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2024, despre aprobarea standardului Euro 7 în Parlamentul European, pentru reducerea emisiilor provenite de la vehicule.

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Frânele au limite de particule, iar bateriile trebuie să-și păstreze performanța

Mașinile cu frâne clasice vor putea emite cel mult 7 miligrame de particule fine pe kilometru. Pentru mașinile complet electrice, care folosesc mai puțin discurile de frână datorită recuperării energiei, limita este de 3 mg/km. Din 2035, pragul de 3 mg/km se va aplica tuturor.

Pentru a respecta aceste limite, producătorii lucrează la plăcuțe de frână mai ușoare și mai rezistente, realizate din compozite organice, și testează filtre speciale de particule.

Până la introducerea Euro 7, mașinile electrice, considerate fără emisii, nu intrau sub normele Euro. Noile cerințe prevăd că bateria trebuie să păstreze 80% din performanța inițială până la 5 ani sau 100.000 de kilometri și 72% până la 8 ani sau 160.000 de kilometri.

Euro 7 introduce și un pașaport de mediu al vehiculului. Documentul va include emisiile de CO2, consumul de carburant sau de electricitate, durata de viață a bateriei și autonomia în modul electric. Noile cerințe ar putea duce la scumpirea mașinilor noi.

Mașinile aflate deja pe drum nu sunt vizate de noile reguli

Regulile se aplică doar noilor omologări, nu și mașinilor care circulă deja. Modelele omologate conform Euro 6 vor putea fi vândute și înmatriculate până la 28 noiembrie 2027.

Pentru toate înmatriculările noi, Euro 7 devine obligatorie din 29 noiembrie 2027. Limitele pentru anvelope vor intra în vigoare din iulie 2028.

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