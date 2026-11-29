Echipa feminină de fotbal Interstar Sibiu a fost eliminată în turul 3 al Cupei României, după ce a pierdut categoric pe sinteticul „CFR”, 0-5 cu ASA Tg. Mureș.
Aflate în Liga 3, fetele de la Interstar nu au mai reușit să producă încă o surpriză în Cupa României. În turul 3, sibiencele au dat de ASA Tg. Mureș, una dintre echipele puternice din eșalonul secund.
Mureșencele s-au impus cu 5-0 (2-0) pe sinteticul „CFR” și continuă drumul în Cupa României. Din minutul 33, oaspetele au jucat în inferioritate numerică, după eliminarea Lucianei Dragoș, dar și așa au reușit să controleze jocul, în special în partea secundă.
Golurile au fost marcate de Tămaș (38 și 80), Biro (41 și 52) și Moldovan (59). În replică, Interstar este mare favorită la promovarea în Liga 2.
„Parcursul nostru în cupă se oprește aici. La un meci distanță de grupe, un parcurs extraordinar pentru noi, fiind echipă de Liga 3 și până la meciul de astăzi fiind în cele 24 de echipe din țară calificate în acest tur de cupă. Deși scorul nu reflectă realitatea jocului, am întâlnit un adversar cu mult mai multă experiență și acest lucru s-a văzut în teren. Un duș rece binemeritat. Continuăm cu capul sus și focusul nostru rămâne pe campionat”, a fost mesajul dat publicității de antrenorul sibiencelor, Octavian Budică.
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