Pe scurt: Frigul persistă și în timpul zilei: în sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile vor rămâne în general negative. Gerul se va extinde în nopțile următoare.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza duminică, 29 noiembrie 2026, dimineața și a emis o avertizare de vreme deosebit de rece pentru majoritatea regiunilor, valabilă până miercuri, 2 decembrie 2026, potrivit HotNews.ro.

Vremea va fi deosebit de rece în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Gerul se va instala local în noaptea de duminică, 29 noiembrie, spre luni, 30 noiembrie, iar în nopțile următoare va cuprinde arii extinse. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -18 și -10 grade.

În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor. Potrivit ANM, valorile maxime se vor situa între -7 și 1 grad.

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Meteorologul Alina Șerban a precizat că vremea geroasă va cuprinde estul Transilvaniei, iar temperaturile din timpul zilei nu vor depăși pragul înghețului. Pentru București, sunt estimate maxime negative și minime de până la -10 grade.

„Aceste valori urmând a se înregistra în partea de est a Transilvaniei, iar maximele se vor situa undeva între -7 și cel mult 0°. Vorbim de maxime ce sunt estimate a se înregistra în partea de sud și de est a teritoriului. Mare atenție. În capitală, la fel, vremea va deveni deosebit de rece cu temperaturi maxime negative, -2 -1°, atât astăzi cât și în următoarele zile, iar temperaturile minime vor coborî spre -9 -10° în următoarele nopți, în condițiile în care precipitații nu se vor mai semnala, doar pe litoral la noapte și mâine posibil să mai apară câte un fulg, doi de nea”, a declarat meteorologul Alina Șerban la Antena 3, duminică, 29 noiembrie 2026.

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