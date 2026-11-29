Un husky a ajuns vedetă pe Facebook după ce s-a oprit la căsuța „Bătrânu’ Sas” din Târgul de Crăciun din Sibiu, iar clipul în care apare a depășit 600.000 de vizualizări pe pagina de Facebook a căsuței. Acum, comercianții îl caută pe câine ca să-l răsplătească.

Momentul a fost filmat de o reprezentantă a căsuței. Husky-ul s-a ridicat în două labe la tejghea, de parcă ar fi cerut ceva de mâncare, iar imaginile au prins imediat la public.

Mulți utilizatori au întrebat-o dacă i-a dat câinelui ceva de ronțăit. Răspunsul a fost nu, iar reprezentanta căsuței a explicat că animalele de companie trebuie să mănânce hrana pregătită special pentru ele.

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Cadoul pentru husky: „ceva pe măsură”

Tânăra de la căsuța Bătrânul Sas a revenit cu un nou videoclip, publicat pe pagin în care anunță că vrea să-l recompenseze pe câine pentru succesul neașteptat adus afacerii. Nu știe însă nici cum îl cheamă, nici cine este stăpânul lui, așa că îi roagă pe cei care îl recunosc să lase un comentariu sau să distribuie clipul.

Cadoul nu va fi din cârnații vânduți la căsuță, promite ea, ci „ceva pe măsură”.

Au existat și voci critice, care au considerat că stăpânul nu ar fi trebuit să-l lase pe câine cu labele pe tejgheaua unde sunt serviți clienții. Părerea generală a fost însă că animalul a fost atracția serii și că i-a făcut căsuței mai multă reclamă decât orice campanie de promovare.

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